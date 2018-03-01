Хакеры проникли в правительственную IT-сеть Германии

Федеральное министерство внутренних дел Германии подтвердило атаку на сеть передачи данных федерального правительства, передает немецкое издание Frankfurter Rundschau.

По информации издания, предоставленной источниками из служб безопасности, атака в первую очередь была направлена на министерство иностранных дел Германии. Новостное агентство DPA также сообщало со ссылкой на источники в органах безопасности о том, что хакеры использовали вредоносное ПО и якобы собирали данные, говорится в статье.

Как сообщается, ответственность за атаку несет российская группа хакеров под названием APT28, которую связывают с российским правительством и которая предположительно стоит также за кибератакой на компьютерную систему Бундестага в 2015 году.

Атаку, как сообщает DPA, немецкие спецслужбы распознали еще в декабре. Вероятно, она продолжалась уже долгое время, возможно, на протяжении целого года, говорится далее.

Оппозицию в Бундестаге сообщение об атаке "привело в ужас": Дитер Яначек, председатель комиссии Бундестага по вопросам, связанным с цифровыми технологиями, заявил в разговоре с FR: "Если все подтвердится, то это будет формой ведения войны против Германии".

"Успешная атака хакеров явно показывает, что передача данных в правительстве защищена недостаточно. С учетом конфиденциальности данных это неприемлемое состояние", - разъяснил представитель фракции СвДП по вопросам цифровой политики Мануэль Хёферлин.

По мнению сетевого эксперта Маркуса Бекедаля, к обвинениям в адрес российской группы хакеров следует относиться с осторожностью. Российский след хакеры могли оставить намеренно, установив время программирования в соответствии со временем в Москве и используя кириллицу.

Когда в мае 2015 года произошла хакерская атака на Бундестаг, за которой также предположительно скрывалась группа APT28, немецкие политики опасались, что перед выборами в Бундестаг конфиденциальные данные появятся на платформах вроде Wikileaks, однако публикации данных для манипуляциями выборами тогда не произошло, напоминает издание.

Федеральное правительство Германии ежедневно регистрирует 20 высокоспециализированных хакерских атак на свои компьютеры. Также, по данным правительства, постоянно появляются признаки того, что российские шпионы пытались завербовать сотрудников депутатов Бундестага, отмечает издание в заключение.