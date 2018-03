1 марта 2018 г. Сабрина Сиддики | The Guardian Хоуп Хикс ушла с поста директора по коммуникациям Белого дома "Хоуп Хикс, директор по коммуникациям Белого дома и давний помощник Дональда Трампа, заявила о своем уходе в отставку", - сообщает The Guardian. "Белый дом подтвердил новости об уходе Хикс в среду, через день после того, как она в течение девяти часов давала показания Комитету по разведке Палаты представителей в рамках его расследования по российскому вмешательству в президентские выборы 2016 года", - уточняет издание. "У 29-летней Хикс, бывшей модели, не было опыта в политике, когда она присоединилась к бурной кампании Трампа в борьбе за Белый дом. Она быстро стала одним из его ближайших доверенных лиц, входя в число немногих помощников Трампа, сумевших понять его порывистую личность и непредсказуемый темперамент", - говорится в статье. Хикс сначала работала пресс-секретарем Белого дома, а затем заняла должность директора по коммуникациям, пишет газета. "На этом посту задачей Хикс стало наведение порядка в недисциплинированной пресс-службе Трампа, в которой на ранних этапах ее существования господствовали утечки информации и постоянные сообщения о внутренней борьбе", - отмечает издание. Особые вопросы вызвало ее участие в составлении откровенно вводящего в заблуждение заявления о встрече в июне 2016 года между Дональдом Трампом-младшим, Джаредом Кушнером, Полом Манафортом и российским юристом Натальей Весельницкой, говорится в статье. Издание напоминает, что речь шла о попытке получить компромат на Хиллари Клинтон. Хикс, по некоторым данным, пообещала, что переписка Трампа-младшего с россиянами "никогда не всплывет". Адвокат Хикс опровергает это утверждение. Трамп-младший был вынужден опубликовать свои электронные письма после сообщений, раскрывавших истинный характер встречи, отмечает издание. Хикс заявила во вторник конгрессменам, участвующим в расследовании, что ей периодически приходилось прибегать ко лжи во спасение, чтобы умиротворить Трампа, но она, по ее утверждениям, не лгала по важным вопросам, связанным с Россией. Источник: The Guardian