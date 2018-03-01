Австрия претендует на важную роль в украинском кризисе

В Москве федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц предложил Путину участие своей страны в миссии ООН на Украине, сообщает немецкое издание Handelsblatt.

"Эта поездка является продолжением нашего председательства в ОБСЕ", во время которого сотрудничество с Россией было очень интенсивным, заявил канцлер.

"Курц осознанно упомянул ОБСЕ, - отмечает автор публикации Андре Баллен. - Эта поездка - дело деликатное: Австрийская партия свободы (FPÖ), входящая в состав правительства, до выборов требовала отклонения Вены от курса европейской политики в отношении России и отмены санкций".

Во время встречи с Путиным Курц дал понять, что Вена готова играть более заметную роль в решении украинского кризиса. Австрия как нейтральное государство могла бы взять на себя ответственность в миротворческой миссии в Донбассе, сказал Курц.

"Это предложение могло бы внести новую динамику в ослабевшие в последнее время дебаты вокруг использования миротворческих сил. Реализация миссии, однако, далека от определенности, для нее необходимо обоюдное согласие Украины и России", - говорится в статье.

В качестве стимула для шага навстречу европейцы могли бы предложить России реализацию важных экономических проектов, например, строительства газопроводов "Северный поток-2" или реализацию проектов "Южный поток" и "Турецкий поток", в которых заинтересован Путин, так как с помощью увеличенного экспорта сырья можно снова активизировать экономику, отмечает Баллен.

Незадолго до президентских выборов для Путина приоритетны экономические и социальные вопросы. Они, по оценке московского социолога Андрея Колесникова, несут в себе наибольший потенциал мобилизации российских избирателей.

Говоря об экономической ситуации в России, автор статьи отмечает, что американские санкции отпугивают инвесторов и, кроме того, Москва опасается, что санкции имеют целью поставить под вопрос российское присутствие на европейском нефтяном и газовом рынке.

"Чтобы подтвердить свои позиции на рынке в Европе, необходимо снова наладить политические отношения. Курц в качестве посредника здесь как раз кстати", - считает журналист.