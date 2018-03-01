Сенсационные документы, обличающие экс-главу Volkswagen Мартина Винтеркорна

В распоряжении Handelsblatt оказались два документа, свидетельствующие о том, что экс-глава концерна VW был информирован о деталях манипуляций с данными по выхлопным газам до того, как детали скандала стали достоянием общественности.

"Земельный суд Штутгарта постановил, что концерн VW обязан обнародовать два документа, датированных маем 2014 года, в которых занимавший в то время пост председателя правления автомобильного концерна информируется о нарушениях принятых в США нормативов по количеству выхлопных газов", - сообщает издание.

Как отмечают авторы публикации Фолькер Вотсмайер и Зёнке Иверсен, сам скандал разгорелся позднее: 19 сентября 2015 года экологическое ведомство США EPA информировало общественность о недопустимых манипуляциях в VW, 22 сентября концерн признал факт нарушения, уведомив об этом акционеров, говорится в статье.

"Акционеры подали иск в земельный суд Штутгарта в связи с тем, что, с их точки зрения, концерн слишком поздно информировал их о скандале, который обошелся VW в более чем 30 млрд евро", - передает Handelsblatt.

Речь в документах, оказавшихся в распоряжении издания, идет об отчете, предоставленном тогдашним главой отдела качества концерна Франком Тухом Мартину Винтеркорну, занимавшему в то время пост главы VW. "В документе от 23 мая 2014 года Тух перечисляет проблемы, на которые боссу концерна следовало обратить внимание", в том числе там говорится о превышении норм выброса диоксида азота в автомобилях с дизельным мотором в повседневной эксплуатации, говорится в статье.

"Этот документ заставляет по-новому взглянуть на ранее сделанные концерном заявления (...). 23 сентября 2015 года Винтеркорн уходит в отставку, однако правление не признает за ним никакой вины", утверждая в официальном обращении, что председатель правления не был в курсе манипуляций с уровнем вредных выхлопов, напоминает издание.

Сам Винтеркорн так прокомментировал свой уход: "Я глубоко поражен тем, что случилось в эти дни. Я не могу найти объяснений тому, что нарушения подобного масштаба могли случиться в концерне VW". Как передают авторы, Винтеркорн указал на то, что, хотя и не признает в случившемся своей вины, однако чувствует себя обязанным в интересах концерна уйти в отставку.

"Мировая", после которой Винтеркорн ушел в отставку, дорого обошлась автоконцерну. Согласно договору, он теоретически мог рассчитывать на выплату причитающейся до истечения срока контракта зарплаты - "получая около 16 млн евро в год, он был в свое время самым высокооплачиваемым топ-менеджером в Германии". Кроме того, говорится в статье, стало известно о том, что "концерн может выплачивать ему до 28 млн евро в качестве пенсии".

Теперь получается, пишут авторы, что Винтеркорн был заранее осведомлен о надвигающемся "дизельгейте" - еще до того, как нарушения были доведены до сведения американских ведомств.