"Идеальный партнер" Кремля в ЕС?

"Курц наш", - писали российские СМИ накануне визита австрийского канцлера в Москву, надеясь на прорыв, который выведет Россию из изоляции. На взгляд Путина, Курц "ценнее" Орбана или Ципраса, считает Die Welt. Курц сообщил Путину о готовности Австрии взять на себя ответственность в миротворческой миссии в Донбассе и поддержал спорный для ЕС проект "Северный поток-2". Однако его заявления о кровопролитии в Сирии не похожи на заявления "понимателя Путина".

Во время визита в Москву канцлер Австрии пытался найти точки соприкосновения с Кремлем, пишут корреспонденты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Это первый официальный визит Себастьяна Курца в Кремль, и сразу же стали появляться позитивные сообщения: и Путин, и Курц хвалили благоприятное развитие экономических отношения и проект "Северный поток-2". К критикам, которые боятся растущей энергетической зависимости от Москвы и опасаются, что будет с ролью Украины как тразитера, Курц не относится. "Хотя бы потому, что в проекте участвует австрийский концерн OMV", - пишут журналисты.

В дискуссии о миссии ООН в Донбассе был сделан шаг назад, считает издание. В конце января Вашингтон вроде бы увидел в позиции Москвы "открытость", в том числе по вопросу увеличения географической площади размещения миротворцев. Однако теперь Путин заявил, что присутствия миротворческих сил на линии разграничения вполне достаточно.

По сирийской теме Путин снова "делал вид, что Россия не является участником войны, но при этом оправдывал военные действия". "Курц подыгрывал Путину в его двойной игре" и ограничился призывом к России оказать давление на Дамаск, чтобы облегчить страдания мирных граждан, сочли корреспонденты.

Мнение Курца, что Австрия должна "строить мосты" между ЕС и Россией, имеет историческое обоснование, в новейшее время Вена также отличалась большей симпатией к Москве, чем другие европейские столицы, говорится далее. Австрийская партия свободы (АПС) даже заключила договор о сотрудничестве с партией "Единая Россия", политики из АПС постоянно посещают Крым, чтобы "продемонстрировать его мнимую принадлежность к России", отмечается в статье.

Впечатлению о том, что австрийцы охотно устанавливают особые связи на востоке, способствовали и новые подробности обвинительного заключения американского спецпрокурора Роберта Мюллера. Одной из основ лоббистской деятельности Пола Манафорта стала "мелкая группа" политиков, которая в обвинении Мюллера названа по имени бывшей правящей династии в Австрии: "Габсбургская группа". Руководителем этой группы, вероятно, был бывший канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр, говорится в статье.

Кремль надеется, что визит австрийского канцлера станет новым импульсом в процессе отмены болезненных европейских санкций. Однако, замечает московский корреспондент Die Welt Павел Локшин, у Вены своя программа.

После парламентских выборов в Австрии осенью прошлого года и формирования коалиционного правительства "многие в России подумали, что теперь у Москвы есть сторонник среди глав европейских правительств в лице канцлера Курца, который выступает за прагматичный курс в отношениях с Россией и постепенную отмену санкций". "Курц наш", - писали российские СМИ, перефразируя слоган "Крым наш".

"От молодого главы австрийского правительства, похоже, ждут однозначно пророссийской позиции, да что там - прорыва, который наконец выведет Россию из изоляции, - передает Локшин. - Но Кремлю не стоило бы слишком полагаться на энтузиазм российских СМИ с их громкими слоганами. И при Курце альпийская республика останется в нейтральном статусе".

Сегодня через австрийский газотранспортный узел Баумгартен в Европу поступает порядка 25% от общего объема российского газа, говорится в статье. Прямые инвестиции австрийских компаний в Россию составляют около 5 млрд евро, торговый оборот между двумя странами вырос по сравнению с 2016 годом на 40%, импорт из России - на 17%, экспорт в Россию - на 20,5%.

"Москву не может не радовать зависимость Австрии от российского газа", - отмечает журналист. И Курц не хочет отказываться от России как от основного поставщика и подвергает критике американские санкции в отношении "Северного потока-2".

"Курц намерен позиционировать себя на мировой политической арене как тот, кто независимо от санкции отстаивает интересы Австрии", - полагает автор.

"Помимо этого, Курц преследует внутриполитические цели, - продолжает Локшин. - Он намерен указать на границы своему партнеру по коалиции - правопулистской АПС. Ведущие политики из АПС уже несколько лет пытаются закрепиться в статусе "мировых политиков" за счет сомнительных контактов с представителями путинского окружения и его союзников".

"По старой доброй австрийской традиции Курц предлагает себя Путину в качестве того, кто наводит мосты между ЕС и Россией, и, с точки зрения Путина, австрийский канцлер "ценнее" венгра Орбана или грека Ципраса. Однако Курц, - замечает автор статьи, - не мессия, выступающий за отмену санкций, на что так надеются в Москве".

На фоне драматической ситуации в Сирии австрийский канцлер призывает Россию к ответственности: "Это ужасная ситуация - Россия обязана повлиять на прекращение кровопролития". Локшин отмечает, что "на заявления того, кто демонстрирует понимание политики Путина, это не похоже".

В среду канцлер Австрии Себастьян Курц "поддержал спорный проект, который наводнит российским газом энергетический рынок Европы и усилит зависимость ЕС от поставок энергоносителей из Москвы, - газопровод "Северный поток-2", - пишет Newsweek.

"В период, когда многие страны Западной и Северной Европы ищут способы противостоять российскому вмешательству в их внутренние дела, Курц позиционирует себя как друг Москвы", - утверждает автор статьи. "Он хочет считать себя проводником Москвы, и [Россия] воспользуется его визитом, чтобы продемонстрировать разногласия в Европе. Будь я европейским лидером, меня бы встревожил этот визит, - сказал в интервью журналу Марк Симаковски (Atlantic Council, США). - Он совпал с моментом, когда Россия поддерживает артобстрел гражданских районов в Сирии и пытается вмешаться в выборы в США".

Страны-члены ЕС уже не первый год спорят о проекте "Северный поток-2", напоминает журналистка. Эксперт из Джорджтаунского университета Бренда Шеффер сказала изданию, что визит Курца "усиливает раскол: на одной стороне Польша, Дания и США, на другой - Германия".

Во время встречи с Путиным Москве Себастьян Курц дал понять, что Вена готова играть более заметную роль в решении украинского кризиса, сообщает Handelsblatt. Австрия как нейтральное государство могла бы взять на себя ответственность в миротворческой миссии в Донбассе, сказал Курц.

"Это предложение могло бы внести новую динамику в ослабевшие в последнее время дебаты вокруг использования миротворческих сил. Реализация миссии, однако, далека от определенности, для нее необходимо обоюдное согласие Украины и России", - говорится в статье.

В качестве стимула для шага навстречу европейцы могли бы предложить России реализацию важных экономических проектов, в числе которых строительство газопроводов. Путин в них очень заинтересован, так как, наращивая экспорт сырья, можно снова активизировать экономику, отмечает Баллен.

Ныне американские санкции отпугивают инвесторов от вложений в Россию и, кроме того, Москва опасается, что санкции имеют целью поставить под вопрос российское присутствие на европейском нефтяном и газовом рынке.

"Чтобы подтвердить свои позиции на рынке в Европе, необходимо снова наладить политические отношения. Курц в качестве посредника здесь как раз кстати", - считает журналист.