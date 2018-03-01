В Швейцарии живых омаров больше нельзя погружать в кипящую воду

Участь омаров в Швейцарии недавно изменилась. Указ, вступивший в силу в четверг 1 марта, обязывает поваров оглушать лобстеров, прежде чем они будут умерщвлены. Кроме того, запрещена перевозка омаров на льду или в ледяной воде: их следует как можно дольше держать в их естественной среде, прежде чем варить, пишет корреспондент Le Monde в Женеве Мари Морисс.

Новые поправки были внесены в указ о защите животных, выпущенный Федеральной службой пищевой безопасности и ветеринарного надзора Швейцарии (OSAV) в Берне. В документе нет ничего анекдотического: он действительно меняет способ приготовления омаров на швейцарских кухнях, передает журналистка.

В ресторане Beau-Rivage Palace, шикарном заведении, расположенном в Лозанне, шеф-повар Кевин Гатен теперь должен купить устройство, которое поражает электрическим током лобстеров, и лишь после этого он сможет их варить, сообщает корреспондент. Прибор начнет применяться с 1 марта.

Согласно новым поправкам, альтернативой электрического тока является "механическое разрушение мозга". "Все эти полезные меры должны быть приняты для того, чтобы свести к минимуму боль, страдание и тревожность" животного, уточняется в тексте закона.

Это касается только профессиональных поваров? "Нет, частных тоже", - поясняет Натали Роша, официальный представитель OSAV. И добавляет, что надлежащее применение закона обязаны контролировать сами кантоны.

OSAV приняла решение об изменении условий перевозки и забоя животных в подтверждение недавних научных исследований о том, что десятиногие ракообразные не менее чувствительны к боли, чем позвоночные, отмечает автор статьи.

Швейцария уже не в первый раз издает абсолютно новый закон о защите животных. С 2008 года морские свинки, козы и черепахи, принадлежащие частным лицам, должны обязательно находиться в паре, дабы не страдать от одиночества. Нарушение этого правила может быть наказано штрафом в размере, доходящем до 10 тыс. швейцарских франков (8600 евро), заключает Морисс.