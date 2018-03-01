В российском городе Владимире: "В моей голове президент и Путин слились в одно целое"

Избиратели Владимира Путина, как смирившиеся, так и убежденные, готовятся к переизбранию российского президента на четвертый срок в ходе выборов 18 марта, пишет спецкор Le Monde Изабель Мандро.

Водитель такси не знает, где находится предвыборный штаб Владимира Путина. Впрочем, ему это безразлично, говорится в статье. "Я собираюсь голосовать за него, не вижу никого другого", - признается Андрей, согнувшись за рулем. "На самом деле его политика мне не нравится, - продолжает он. - Ему следовало бы быть пожестче с коррупцией, зато его внешняя политика хороша. Во всяком случае, в моей голове понятие о президенте ассоциируется с Путиным, для меня это одно целое".

Город Владимир, в 200 км к востоку от Москвы, готовится к избранию своего президента, или, скорее, к его переизбранию: здесь никто не сомневается, что Путин, который находится у власти уже 18 лет, останется на своей должности до 2024 года, отмечает журналистка.

"Это действующий президент, он не может так все бросить", - считает Дмитрий Ющенко. Этот 31-летний отец семейства, работник региональной энергетической компании, стал волонтером предвыборного штаба Путина по убеждению. "У него такая популярность, что его участие в дебатах дало бы очки его конкурентам", - утверждает он. Во всяком случае, на данный момент во Владимир никто не приезжал на встречу с местными жителями, кроме либерального кандидата Ксении Собчак, передает автор статьи.

Двумя этажами выше, в комнате, украшенной плакатами "Владимир за Владимира", происходит чаепитие с участием ветерана войны в Афганистане Александра Жабина, описывает журналистка.

Его речь о том, что "патриотизм и любовь к родине всегда необходимы, так как у нас много врагов", дает возможность Дмитрию Ющенко перейти к нынешнему военному вмешательству в Сирии. "Мы защищаем наши интересы, иначе "Исламское государство"* уже было бы здесь, - уверен он. - Взгляните на теракты в США и на то, что творится в Европе с беженцами. Мы зрим в корень этой проблемы".

"Здесь, как и в других местах, путинская Россия игнорирует теракты на своей территории, такие как стрельба 15 февраля у выхода из православной церкви, ответственность за которую взяла на себя джихадистская группировка в Дагестане", - отмечает Мандро.

Юрий, 40-летний строитель, по дороге домой после работы все четко разъяснил: "Я буду голосовать за Путина, потому что в стране стабильность, не то что на Украине". И продолжил, немного засомневавшись: "Были бы один-два сильных лидера, которых можно было бы сравнить с Путиным... Но оппозиция очень слаба. У нас нет выбора".

Избиратели Путина принадлежат ко всем категориям населения и всем возрастным группам. Одни убежденные, другие безропотные. Но все выдвигают одни и те же аргументы, которые вдолбили им в голову государственные телеканалы, указывает корреспондент. "Они боятся перемен", - грустно замечает 33-летний Кирилл Ишутин.

Этот активист уже 10 лет состоит в независимой ассоциации "Голос", специализирующейся на наблюдении за выборами, в конце концов он присоединился к сторонникам оппозиционера Алексея Навального. Главный соперник Кремля, отстраненный от гонки, призвал к бойкоту выборов. В его предвыборном штабе во Владимире, открытом в центре города, его сторонники теперь ведут другую кампанию: за "забастовку избирателей". Их цель: порядка 275 тыс. потенциальных голосующих в городе, 1 млн во всем регионе, передает Мандро.

В ноябре 2017 года Алесей Навальный приезжал сюда, и ему удалось привлечь внимание толпы на эстраде в парке. Однако его сторонникам остается лишь одна битва - за явку, на этом поле боя пропутинцы тоже созывают людей. Обычно Владимирская область отличается низким уровнем явки, на 15-20 ниже среднего показателя по стране. Таким образом, главная задача здешних выборов состоит в переубеждении самых упрямых, полагает Мандро.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.