Кампания #BalanceTonPorc нагрянула в Россию

Несколько журналисток пожаловались на сексуальные домогательства со стороны Леонида Слуцкого, председателя комитета Госдумы по международным делам. Сам он все полностью отрицает и потешается над обвинениями, пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан.

"В России - свое "дело Вайнштейна". В первый раз женщины осмелились восстать против человека из властных структур, которого они обвинили в сексуальных домогательствах. Но перед лицом морального угнетения основных СМИ и во враждебном юридическом окружении битва против Молоха разворачивается в соцсетях", - отмечает автор.

"Он - Леонид Слуцкий - ультрапатриот, благочестивый православный, полностью преданный Кремлю, - рассказывает читателям Гриншпан. - Они - изначально три журналистки парламентского пула. Они по очереди подняли тревогу в маленьких независимых СМИ, на условиях анонимности. Затем появилась четвертая - Екатерина Котрикадзе, которая первой открыто свидетельствовала из Нью-Йорка, где она возглавляет редакцию международного русскоязычного телеканала RTVI. Наконец, в среду вмешалась баллотирующаяся на российских президентских выборах Ксения Собчак, потребовав, чтобы комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики провела расследование".

Слуцкий решительно отреагировал уже на первое анонимное обвинение против него, полностью все отрицая в своем аккаунте Twitter и угрожая подать в суд на СМИ, распространяющие обвинения. Одновременно в Facebook он вместе со своими собратьями парламентариями подшучивал над тем, как приставать к девушкам-журналисткам, передает корреспондент.

Неудивительно, что коллеги главы думского комитета сплотились вокруг него. Игорь Лебедев, вице-спикер Госдумы, заявил, что телеканал "Дождь" (который опубликовал второе анонимное свидетельство) будет лишен аккредитации в парламенте. Женщины-депутаты не остались в стороне, говорится в статье. Глава комитета по делам женщин, семьи и детей Тамара Плетнева гордо заявила: "Мы же не в Америке и не в Европе. Женщина если не хочет, никто и домогаться не будет".

"Пока что кампания #MeToo (#BalanceTonPorc по-французски) в России безуспешна, - сообщает корреспондент. - Российский вариант хэштега #янебоюсьсказать, появившийся в онлайн-медиа в октябре прошлого года, тотчас был сметен "патриотической" волной, которая расценивает все попытки пересмотреть вопрос о патриархате и "традиционных ценностях" как "атаки на Россию загнивающего Запада". Кампания ограничилась публикациями свидетельств в Facebook. Несколько знаменитостей признались, что они оказывались жертвами сексуальных домогательств со стороны режиссера, директора театра и т.п. Но до сегодняшнего дня не было названо ни одного имени виновника".

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