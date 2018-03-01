Новый союзник Путина поддерживает движение России к доминированию на энергетическом рынке Европы

В среду канцлер Австрии Себастьян Курц "поддержал спорный проект, который наводнит российским газом энергетический рынок Европы и усилит зависимость ЕС от поставок энергоносителей из Москвы, - газопровод "Северный поток-2", - пишет журналистка Newsweek Кристина Маза.

"В период, когда многие страны Западной и Северной Европы ищут способы противостоять российскому вмешательству в их внутренние дела, Курц позиционирует себя как друг Москвы", - утверждает автор. "Аналитики говорят, что этот новый, молодой лидер хочет продемонстрировать независимость от остального ЕС, но выбрал неудачный момент для того, чтобы подставить России свое плечо", - отмечает Маза.

"Он хочет считать себя проводником Москвы, и [Россия] воспользуется его визитом, чтобы продемонстрировать разногласия в Европе. Будь я европейским лидером, меня бы встревожил этот визит, - сказал в интервью журналу Марк Симаковски (Atlantic Council, США). - Он совпал с моментом, когда Россия поддерживает артобстрел гражданских районов в Сирии и пытается вмешаться в выборы в США".

Страны-члены ЕС несколько лет спорят о проекте "Северный поток-2" между собой, напоминает журналистка.

"[Визит Курца] усиливает раскол: на одной стороне Польша, Дания и США, на другой - Германия, - сказала в интервью Бренда Шеффер (Джорджтаунский университет). - Этот вопрос стал в Европе предметом разногласий, и это увеличивает влияние России".