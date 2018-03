1 марта 2018 г. Клиффорд Краусс | The New York Times Exxon Mobil, загнанная в угол санкциями, отказывается от российской сделки "Exxon Mobil закрывает свои совместные геологоразведочные проекты с российской нефтяной компанией "Роснефть" - отступается от инвестиции, которая была одной из самых многообещающих, пока ей не преградили путь западные санкции", - пишет журналист The New York Times Клиффорд Краусс. Издание напоминает, что Exxon и "Роснефть" в свое время договорились вложить 3,2 млрд долларов в поиски нефти на шельфе. "После того, как в 2014 году Россия аннексировала Крым у Украины, США и их европейские союзники наложили на Москву ряд санкций, в итоге заморозив инвестиции Exxon", - говорится в статье. "В среду в документе, поданном в регулятивный орган, Exxon заявила, что в конце прошлого года решила закрыть предприятия в нынешнем году и потерпит убытки в размере 200 млн долларов после уплаты налогов", - сообщает издание. "Поскольку ее инвестиции уже заморожены ввиду санкций, неясно, каких текущих действий коснулся шаг Exxon, если вообще коснулся", - комментирует газета, напоминая, что эта компания ведет в России деятельность, не воспрещенную санкциями. Экс-сотрудник Госдепартамента Дэвид Голдвин полагает: "это признак, что компания осознает: в ближайшее время ситуация с американо-российскими отношениями и в особенности санкциями вряд ли изменится". "Это гигантский источник трений с правительством, и с точки зрения бизнеса лучше дистанцировать свой бизнес от действий, подпадающих под санкции", - добавляет он. Источник: The New York Times