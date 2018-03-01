Защитить от секса

Об этой проблеме стало известно уже несколько лет назад, но, очевидно, ничего не изменилось. Сексуальная эксплуатация девочек и женщин добровольцами гуманитарных организаций - обычное явление в Сирии, пишет Винченцо Каподичи, журналист швейцарского издания Tages-Anzeiger.

Согласно новому отчету Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) "Голоса из Сирии 2018", "девочки и женщины на короткое время "выходят замуж" за представителей [гуманитарных] организаций, чтобы в обмен на сексуальные услуги получить еду", "товары гуманитарной помощи раздаются в обмен на "визит домой" или такие услуги как, например, проведенная вместе ночь", передает издание.

"ООН и гуманитарная система решили жертвовать женщинами, чтобы гуманитарная помощь достигла большего количества людей", - заявила Даниэль Спенсер, работавшая волонтером в сирийских лагерях для беженцев в 2014 и 2015 годах.

Гуманитарные организации в Сирии чаще всего зависят от местных организаций и должностных лиц - так они могут оказать помощь нуждающимся в опасных регионах. В ООН и других организациях заявляют, что им неизвестно о случаях насилия, связанных с их партнерскими организациями, сообщается в статье.

Из-за секс-скандалов уже несколько недель критике подвергаются различные благотворительные организации, такие как Oxfam, организация помощи детям Plan International, а также ассоциация "Врачи без границ". Правда, например, в случае с последней организацией речь идет о сексуальных домогательствах на рабочем месте, а не о посягательствах на нуждающихся в помощи, отмечает автор статьи.

Кевин Уоткинс, исполнительный директор международной организации по защите детей Save the Children, требует создать международную систему контроля в гуманитарном секторе, к которой будет привлечен и Интерпол, сообщает издание.