Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
1 марта 2018 г.
1 марта 2018 г.

Алек Лун | Daily Telegraph

"Любовница" олигарха предлагает информацию о связях Трампа с Россией - за убежище

"Модель, замешанная в скандале с российским олигархом, обратилась в посольство США в Таиланде в просьбой предоставить ей политическое убежище. Она пообещала, что, если ее не экстрадируют в Россию, она даст информацию о связях Дональда Трампа с Москвой", - сообщает корреспондент The Telegraph.

"Анастасия Вашукевич и еще девять россиян арестованы в понедельник за нелегальную работу в Таиланде: полиция ворвалась на секс-тренинг, который Вашукевич вела в отеле в курортном городе Паттайя. Высокопоставленный представитель российских спецслужб прибыл в Таиланд на следующий день, - говорится в статье. - Представитель Вашукевич сказал The Telegraph в среду, что ее экстрадируют в Россию в течение 48 часов".

"Вашукевич стала причиной скандала, когда опубликовала в Instagram видеозапись, в которой, по ее словам, алюминиевый магнат Олег Дерипаска обсуждает отношения с США с заместителем премьер-министра Сергеем Приходько на яхте. Клипы были опубликованы в сети лидером российской оппозиции Алексеем Навальным", - сообщает журналист Алек Лун.

Источник: Daily Telegraph


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Rating@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2018 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               