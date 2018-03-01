"Любовница" олигарха предлагает информацию о связях Трампа с Россией - за убежище

"Модель, замешанная в скандале с российским олигархом, обратилась в посольство США в Таиланде в просьбой предоставить ей политическое убежище. Она пообещала, что, если ее не экстрадируют в Россию, она даст информацию о связях Дональда Трампа с Москвой", - сообщает корреспондент The Telegraph.

"Анастасия Вашукевич и еще девять россиян арестованы в понедельник за нелегальную работу в Таиланде: полиция ворвалась на секс-тренинг, который Вашукевич вела в отеле в курортном городе Паттайя. Высокопоставленный представитель российских спецслужб прибыл в Таиланд на следующий день, - говорится в статье. - Представитель Вашукевич сказал The Telegraph в среду, что ее экстрадируют в Россию в течение 48 часов".

"Вашукевич стала причиной скандала, когда опубликовала в Instagram видеозапись, в которой, по ее словам, алюминиевый магнат Олег Дерипаска обсуждает отношения с США с заместителем премьер-министра Сергеем Приходько на яхте. Клипы были опубликованы в сети лидером российской оппозиции Алексеем Навальным", - сообщает журналист Алек Лун.