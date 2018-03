1 марта 2018 г. Мартин Зиглер | The Times Путин приветствовал решение восстановить олимпийский статус России "Россию официально вернули в олимпийское движение после отстранения почти на три месяца в связи с организованной на государственном уровне допинговой системой", - сообщает корреспондент The Times Мартин Зиглер. "Решение МОК, как представляется, было попыткой подвести черту под допинговым скандалом, омрачившим зимние Игры в Сочи 2014 года", - говорится в статье. Российский президент Владимир Путин поприветствовал восстановление статуса страны во время церемонии награждения в Кремле олимпийских атлетов, сказав: "Мы должны перевернуть эту страницу". На прошлой неделе Россия также выполнила условия финансовых санкций, выплатив 15 млн долларов на покрытие расходов МОК на два расследования допинговой схемы и последовавшую работу по борьбе с допингом, говорится в статье. Россия продолжает отрицать причастность государства к допинговой схеме, отмечает Зиглер. Британский член МОК Адам Пенджилли, отправленный домой из Пхенчхана после стычки с охранником и вышедший из организации, сказал The Times ранее в феврале: "Когда атлеты осознанно используют допинг, их дисквалифицируют на четыре года, а когда национальный олимпийский комитет прибегает к умышленному обману, он получает лишь отстранение на два с половиной месяца". "Я не считаю, что это было справедливо, и не считаю это адекватным наказанием для России", - заявил он. Источник: The Times