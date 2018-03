1 марта 2018 г. Фрэнсис Гибб, Джонатан Эймс | The Times Олигархи: бурно развивающееся судебное направление В связи со слушаниями на этой неделе в рамках судебного разбирательства между российским олигархом Фархадом Ахмедовым и его бывшей женой Татьяной журналисты The Times пишут, что "поток олигархов" в британские суды - "прямой результат того, что они приезжают в Великобританию в последние годы - и особенно привлекательности этих судов как места урегулирования бракоразводных дел для их жен". По словам Марка Харпера, специалиста по семейным отношениям в Hughes Fowler Carruthers, в России есть политические, экономические и налоговые неудобства, которые гонят олигархов [в Великобританию]. Джон Оксли, штатный барристер (адвокат) Vardags, сказал: "Олигархи, разбогатевшие во время хаотичного движения России к капитализму, сделали Лондон одной из своих любимых игровых площадок". Но "в случае развода они обнаруживают, что жизнь в Великобритании может кусаться", указывают авторы. "В России финансовые расчеты в связи с разводом ограничены. Как правило, возможно претендовать только на раздел совместной собственности и минимальное содержание после развода. Между тем английский подход подразумевает, что женитьба - это партнерство, плоды которого делятся поровну. Результат - множество олигархов в судах". Олигархам не так уж трудно спрятать активы в офшорах. "В этой игре "Спрячь активы" особое место занимают налоговые убежища", - сообщается в статье. По словам Тоби Эткинсона, партнера в Stewarts Law, "часто сложные сети офшорных компаний и трастов - инструменты в игре в прятки и укрывательство. В таких случаях супругам и их адвокатам приходится напрягаться и идти на расходы, чтобы распутать эту паутину и выследить деньги". Британские правила раскрытия информации и правоприменение с перспективой тюрьмы за неуважение к суду могут быть использованы здесь с некоторым успехом, указывают авторы. "Часто люди, привлеченные в Англию железным верховенством закона, обнаруживают, что оно мешает их попыткам не отдать супругам то, что им причитается", - сказал Оксли. Источник: The Times