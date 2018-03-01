Австрия - идеальный партнер, с точки зрения Москвы

Кремль надеется, что визит австрийского канцлера Себастьяна Курца в Москву станет новым импульсом в процессе отмены болезненных европейских санкций. Однако, замечает московский корреспондент Die Welt Павел Локшин, у Вены своя программа.

После парламентских выборов в Австрии осенью прошлого года и формирования коалиционного правительства "многие в России подумали, что теперь у Москвы есть сторонник среди глав европейских правительств в лице канцлера Курца, который выступает за прагматичный курс в отношениях с Россией и постепенную отмену санкций". "Курц наш", - писали российские СМИ, перефразируя ставший популярным после аннексии Крыма слоган "Крым наш".

"Москва возлагает на Курца большие надежды. От молодого главы австрийского правительства, похоже, ждут однозначно пророссийской позиции, да что там - прорыва, который наконец выведет Россию из изоляции", - передает Локшин.

Как российский президент, так и австрийский канцлер подчеркивают тесное сотрудничество между двумя странами. Путин делает при этом упор на "такую важную область, как экономика", отмечает автор.

"Кремлю, несомненно, льстит, что первый визит за пределами ЕС Курц в новом для себя статусе главы правительства наносит именно Путину", - говорится в статье.

"Кремль может представить визит австрийского канцлера как предзнаменование долгожданной оттепели в отношениях с ЕС. Путин может продемонстрировать, что его страна больше не находится в политической изоляции", - пишет Локшин. "При этом Кремлю не стоило бы слишком полагаться на энтузиазм российских СМИ с их громкими слоганами", - считает автор.

"И при Курце альпийская республика останется в нейтральном статусе, который обеспечил ей хорошие отношения с Россией после вывода оккупационных войск. 50 лет назад, в июне 1968 года нефтегазовая компания OMV стала первой западной фирмой, подписавшей с СССР договор на поставку газа. Сегодня через австрийский газотранспортный узел Баумгартен в Европу поступает порядка 25% от общего объема российского газа", - говорится в статье.

Прямые инвестиции австрийских компаний в Россию составляют сегодня около 5 млрд евро, торговый оборот между двумя странами вырос по сравнению с 2016 годом на 40%, до 3,3 млрд евро, импорт из России - на 17%, экспорт в Россию - на 20,5%, сообщает Локшин.

"Москву не может не радовать зависимость Австрии от российского газа", - отмечает журналист. Несмотря на то, что Курц выступает за диверсификацию поставок газа для Австрии, он не хочет отказываться от России как от основного поставщика и подвергает критике американские санкции в отношении "Северного потока-2".

"С точки зрения Москвы, Австрия является идеальным прагматичным партнером. Другой вопрос, может ли Кремль козырять этими хорошими отношениями в Брюсселе, - анализирует автор. - За визитом Курца стоит стратегический расчет. Несколько дней назад глава OMV, акции которой есть и у государства, встречался с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. (...) Курц намерен в этой связи позиционировать себя на мировой политической арене как тот, кто независимо от санкции выступает за интересы Австрии".

"Помимо этого, Курц преследует внутриполитические цели, - продолжает Локшин. - Он намерен указать на границы своему партнеру по коалиции - правопулистской Австрийской партии свободы (АПС). Ведущие политики из АПС уже несколько лет пытаются закрепиться в статусе "мировых политиков" за счет сомнительных контактов с представителями путинского окружения и его союзников. (...) Курц демонстрирует АПС свою решимость определять внешнюю политику Австрии".

"По старой доброй австрийской традиции Курц предлагает себя Путину в качестве того, кто наводит мосты между ЕС и Россией, и, с точки зрения Путина, австрийский канцлер "ценнее" венгра Орбана или грека Ципраса. Однако Курц, - замечает автор статьи, - не мессия, выступающий за отмену санкций, на что так надеются в Москве".

"Мы участвуем в формировании единой европейской политики", - заявляет Курц.

На фоне драматической ситуации в Сирии австрийский канцлер призывает Россию к ответственности: "Это ужасная ситуация - Россия обязана повлиять на прекращение кровопролития". Локшин отмечает, что "на заявления того, кто демонстрирует понимание политики Путина, это не похоже".