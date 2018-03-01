Итальянская мафия ведет свой бизнес в Восточной Европе из Германии

Итальянская мафия давно чувствует себя в странах Восточной Европы как дома, говорит в беседе с Die Welt эксперт, в течение многих лет ведущий борьбу с преступными организациями. Там у них есть неоспоримые преимущества, указывает он.

Итальянская преступная группировка "Ндрангета" развернула свою деятельность в Восточной Европе около 20 лет назад. "Она в состоянии повлиять на исход выборов", - говорит Никола Граттери, прокурор, специализирующийся на борьбе с мафиозными структурами, и авторитетный эксперт в области международных махинаций и сетей, созданных влиятельнейшей мафиозной организацией из итальянского региона Калабрия. "В ходе следствия мы даже получали информацию о том, что членам "Ндрангеты" удавалось повлиять на ход парламентских выборов в Германии", - говорит эксперт. По поводу Словакии он, однако, высказываться не стал, говорится в статье.

О деятельности организации в Словакии и связях во властных структурах готовил материал убитый словацкий журналист Ян Куциак, напоминает автор статьи.

"Я никак не могу прокомментировать это дело, все, что я знаю, я узнал из СМИ", - говорит Франческо Форджоне; в 2008 году, будучи главой комиссии по противодействию деятельности мафии в римском парламенте, он подготовил детальный отчет о международной экспансии "Ндрангеты". Форджоне, сам родом из Калабрии, знает, насколько подобные разоблачения могут быть опасными - он сам долгое время был участником программы по защите свидетелей, отмечается в статье.

По его словам, "итальянские мафиозные организации давно чувствуют себя в Восточной Европе как дома - особенно в Румынии и Болгарии". Их интересы вертятся традиционно вокруг "отмывания денег, инвестиций и незаконной торговли всем, чем только можно".

"Гигантские доходы от международной торговли наркотиками и оружием, а также токсичными отходами вкладываются в Европе в недвижимость или инвестируются на бирже - это самые простые методы отмывания денег", - указывает автор статьи.

"В ходе следствия и судебных процессов было установлено, что мафиозные организации имели дело с "Газпромом" или были фигурантами скандала вокруг токсичных отходов в Румынии", - сообщает Форджоне.

Огромные доходы позволяют членам "Ндрангеты" запускать руки и в политику, говорит собеседник издания.

"Это обычный механизм коррупции - подкуп политиков, чтобы безнаказанно делать свои дела. Политикам мафиозные деньги приходятся кстати - с их помощью они проводят свои избирательные кампании", - убежден Форджоне.

Управляется бизнес в Восточной Европе предположительно из Германии, где организация давно "уверенно сидит в седле". "Ее члены проникли сюда в свое время с потоком гастарбайтеров и долгое время оставались незамеченными. В Германии решались более насущные проблемы с другими организациями, например, с "русской мафией", - говорит эксперт. И только после кровавых разборок в Дуйсбурге в 2007 году, когда посреди улицы было застрелено 6 человек, в Германии обратили внимание на "Ндрангету".

Из Германии организация управляет импортом наркотиков через стратегически важные порты Нидерландов Роттердам и Антверпен, а также координирует работу своих "филиалов" в странах Бенилюкса.

По мнению Форджоне, из Германии экспансия на Восток началась после падения Берлинской стены. Эксперт вспоминает ставшую крылатой фразу одного из боссов мафии, который 9 ноября 1989 года в ходе телефонного разговора, прослушанного следователями, приказывал своим подчиненным ехать в Берлин "и скупать на Востоке все, что продается".

"Страны на Востоке Европе, в том числе члены ЕС, становятся надежным пристанищем для незаконного бизнеса, поскольку местные законодательные нормы, методы розыскных мероприятий и сотрудничества в борьбе с организованной преступности уступают как итальянским, так западным в целом", - передает издание.