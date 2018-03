1 марта 2018 г. Луиза Бек, Рик Ноак, Суад Мехеннет | The Washington Post В ходе выявленной атаки российских хакеров было совершено проникновение в германский МИД "В среду немецкие чиновники заявили, что в правительственные информационно-технологические сети было совершено проникновение и что улики указывают на российскую хакерскую группировку, участвовавшую в резонансных кибератаках по всему миру", - пишут журналисты Луиза Бек, Рик Ноак и Суад Мехеннет в статье для The Washington Post. О взломе, факт которого Министерство внутренних дел ФРГ признало в заявлении, было известно с декабря, когда эксперты по безопасности обнаружили вирус в защищенных компьютерных сетях Министерства иностранных дел, по словам высокопоставленного немецкого чиновника в сфере безопасности. Чиновник, говоривший на условиях анонимности, заявил, что Федеральная служба защиты конституции Германии и Федеральное управление по информационной безопасности позволили вредоносной программе функционировать в течение последних месяцев, чтобы отследить деятельность хакеров. Чиновник также заявил, что службы безопасности страны подозревают в этой атаке российскую хакерскую группировку APT28, или Fancy Bear, говорится в статье. Степень ущерба, понесенного Германией, если он вообще имел место, не была предана огласке, пишут авторы статьи. В заявлении МВД говорится, что атака была "изолированной и находилась под контролем". "Если данные, о которых на данный момент было сообщено, верны, то эта атака является беспрецедентным случаем, - считает Свен Херпиг, директор по международной политике в компьютерной сфере в New Responsibility Foundation (Германия). - Предыдущий взлом в Бундестаге также представлял собой проблему, но он продолжался в течение короткого периода времени". Источник: The Washington Post