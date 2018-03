1 марта 2018 г. Ричард Гоуан | The Washington Post Помогут ли миротворцы ООН положить конец войне на Украине? Научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям, преподаватель Колумбийского университета Ричард Гоуан в статье для The Washington Post выдвинул критерии успешной миротворческой миссии ООН в Донбассе. Во-первых, по его словам, необходима "настоящая сделка" с Россией. "Москва руководила войной в Донбассе с самого ее начала. Ни одна миротворческая операция не сможет добиться успеха, если русские не дадут ей шанса", - подчеркивает автор статьи. Во-вторых, требуется надежное военное присутствие. "Даже при поддержке Москвы миротворческие миссии могут быть подвержены риску со стороны повстанческих операций", - отмечает Гоуан. Некоторые аналитики утверждают, что для сдерживания этой угрозы потребуется 50 тыс. военнослужащих, как в Косово. "Однако такую силу может быть трудно сформировать, особенно по той причине, что Россия, вероятно, будет возражать против участия крупных стран НАТО. Возможно, более логичная цифра - около 20 тыс. военнослужащих, на уровне с крупнейшими действующими сегодня силами ООН", - считает автор публикации. В третьем пункте эксперт пишет о необходимости мощной полиции. "Действенной военной составляющей потребуется также серьезное дополнение в виде полиции, поскольку исключительно военные операции, как правило, плохо справляются с общественными беспорядками", - указывает он. Для миссии в Донбассе, по оценкам автора статьи, может понадобиться от двух до четырех тысяч полицейских. "Некоторые европейские страны, в том числе Португалия, Италия и Румыния, имеют хороший опыт поддержания порядка с помощью полиции. Но России придется закрыть глаза на их членство в НАТО", - подчеркивает Гоуан. "Большинство миротворческих операций теперь включают значительное присутствие гражданского персонала (10-20% от общего числа развернутых сил), на который, в том числе, возложена ответственность за управление миссией и реформу управления", - говорится в четвертом пункте. В Донбассе приоритетом для гражданского персонала стало бы проведение местных выборов, предусмотренных "Минском-2". ООН и другие организации, такие как ОБСЕ, должны будут инвестировать в долгосрочное гражданское присутствие. "У ОБСЕ и ЕС все еще есть миссии в Боснии и Герцеговине, спустя 20 лет после окончания там войны. Реинтеграция Донбасса в Украину будет долгосрочным обязательством, которое включает в себя содействие экономическому росту, защиту прав местных жителей и пристальное наблюдение за региональными политическими деятелями, чтобы они не создавали еще больше проблем", - пишет эксперт. "Последним критерием успешности миссии станет искренняя поддержка со стороны Киева. Многие украинские политики и комментаторы хотят, чтобы сепаратисты в Донбассе были наказаны. Ходят разговоры об уголовных преследованиях и лишении местных чиновников рабочих мест. ООН могла бы частично взять гнев на себя, запустив беспристрастный процесс проверки тех, кого обвиняют в военных преступлениях. Но если Украина будет стремиться к массовым наказаниям, нет никаких шансов на стабильный мир", - подчеркивает аналитик. "Наконец, все миротворческие операции - это акты политического компромисса. Чтобы положить конец войне, все стороны должны согласиться со вторыми по приемлемости решениями. В Донбассе миротворческие силы будут иметь смысл только в том случае, если Москва и Киев захотят, чтобы они работали. Если они это сделают и если будет возможно найти достаточно способных на это подразделений, операция должна сработать. Но учитывая постоянные неурядицы в отношениях Запада с Россией, шансы все еще обескураживающе невелики", - отмечает Гоуэн. Источник: The Washington Post