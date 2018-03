1 марта 2018 г. Изабель Хуршудян | The Washington Post Почему в России не сложилось движение #MeToo "Подъем движения #MeToo вывел проблемы женщин на первый план в США и других уголках мира. Но в России все еще царят патриархальные установки, и правительство президента Владимира Путина проводит политику, делающую упор на "традиционные ценности". Это касается и сокращения мер по защите женщин, подвергшихся насилию", - пишет журналистка The Washington Post Изабель Хуршудян. Прошел год с тех пор, как Россия декриминализовала семейное насилие. По оценкам российского МВД, каждый день от рук мужей погибают 40 женщин, в год это 14 тыс. "Люди стали считать, что никакого наказания не будет", - говорит Алена Садикова, директор центра "Китеж" - приюта для жертв домашнего насилия. Истории женщин, оказавшихся в "Китеже", часто похожи. "Они сначала звонили в полицию, но, поскольку наказание за домашнее насилие было смягчено, чтобы помешать правительству вмешиваться в дела семьи, власти не решаются действовать и поощряют примирение сторон", - говорится в статье. "Одна женщина в приюте, подав заявление, увидела, что те же полицейские, с которыми она разговаривала, курили на улице с избившим ее мужем. Эти женщины не знали, что врач должен очень детально описать степень тяжести ушибов, чтобы доказать получение травм. Если муж признается виновным, штраф обычно списывается с семейного счета, поэтому женщина, по сути, помогает заплатить за мужа, чтобы он не попал в тюрьму", - поясняет журналистка. "Государство перестало называть эти действия преступными, - заявила Надежда Замотаева, директор Центра помощи пережившим сексуальное насилие "Сестры". - Насильник теперь не считает, что совершает преступление. Он делает то, что разрешено, что одобряется государством". По данным ООН, в России на каждые 100 женщин приходится 86,8 мужчин. Разрыв в показателях нарастает с 30-летнего возраста, когда начинают сказываться самоубийства и несчастные случаи, связанные с алкоголем. "Ты счастлива, если у тебя вообще есть муж, - сказала журналистка Анна Жавренович. - Он пьет и избивает тебя, но он хотя бы у тебя есть. Если рождаешься мальчиком, то ты уже царь. Если рождаешься девочкой, тебе не повезло. Мужчины просто по праву рождения на вершине мира и во главе семьи. Поэтому женщины думают: будешь жаловаться, он может уйти и станет еще хуже. Даже в современном мире, где женщин учат стремиться к чему-то большему, лучше быть замужем. Может, тебе не удастся выйти замуж удачно, но считается, что тебе повезло, потому что ты единственная замужняя из десяти твоих подруг". "На фоне усилившейся политической напряженности между Россией и США некоторое сопротивление принятию более строгих законов о бытовом насилии нередко связывают с борьбой с западным влиянием. Именно это активистка Алена Попова считает главным препятствием, в то время как она пытается убедить членов Совета Федерации поддержать закон, который вводил бы защитные предписания", - передает The Washington Post. Петиция в поддержку закона набрала более 250 тыс. подписей, и Попова надеется, что парламентский комитет по вопросам семьи рассмотрит его в ближайшие полгода. "Я буквально бегаю за этими депутатами, - сказала активистка. - Только на прошлой неделе депутат 22 минуты провел в мужском туалете, чтобы не видеть меня. Я спросила его: "Вы думаете, что я просто так уйду? Я буду вас ждать". Источник: The Washington Post