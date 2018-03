1 марта 2018 г. Редакция | The Washington Post В Сирии Путину сходит с рук убийство "Режим Башара Асада в Сирии вновь ведет жестокое и преступное наступление против населения собственной страны, при поддержке России и Ирана", - пишет The Washington Post в редакционной статье. "Военные самолеты утюжат пригород Дамаска, именуемый Восточной Гутой, целясь в больницы, многоквартирные дома и другие гражданские объекты", - говорится в статье. "Это последнее по времени сирийское злодеяние стало возможным, как и многие до него, благодаря Владимиру Путину", - полагает издание. В водоворот войны в Сирии втянуты полдюжины других стран, в том числе США, пишет газета, "но по большей части осуществляет действия, поддерживает конфликт и манипулирует им Путин, который стремится использовать Сирию, чтобы вернуть России статус ближневосточной державы в ущерб США". "После нескольких месяцев нерешительности администрация Трампа недавно обрисовала свою политику в Сирии: поддержка процесса под эгидой ООН и призыв к уничтожению террористических группировок. Официальные лица говорят, что в стране останутся американские военные, что дает Вашингтону кое-какие дипломатические рычаги. Но Путин избегает сотрудничества с Вашингтоном. Вместо этого он всеми силами старается блефовать и запугивать президента Трампа, чтобы принудить его отдать приказ о выводе войск. В отсутствие твердой реакции США на его последние возмутительные поступки - а пока такой реакции не видно - Кремль вряд ли изменит свой курс", - заключает издание. Источник: The Washington Post