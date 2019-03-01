Как красивая внешность влияет на ваше отношение к сексу: привлекательные люди чаще имеют более непринужденные нравы (но с изменой не готов мириться никто)

"Люди склонны совершенно по-разному относиться к вопросам сексуальной нравственности, добрачного секса и однополого брака. Некоторые источники этих различий очевидны. Религия, освещение в СМИ, родители, сверстники - вот весомые социальные силы, которые формируют отношение к сексу. Но может ли что-то настолько безобидное, как то, как мы выглядим, вести свой вклад в возникновение различных точек зрения?" - задается вопросом журналист издания The Conversation Роберт Урбатч в статье, которую публикует Daily Mail.

"Исследования показывают, что симпатичные люди чаще сталкиваются с благоприятным отношением. Они получают более выгодные предложения о работе и их заработки выше. Другие люди относятся к ним более дружелюбно. (?) В суде благодаря более красивой внешности человек могут получить больше кредита доверия от присяжных", - говорится в статье

"Но в то время как многие бонусы красоты незначительны - предложение с чуть более высокой зарплатой тут, более высокая оценка деятельности здесь - романтические бонусы красоты ощутимее и более последовательны. В среднем, красивые люди имеют больше сексуальных возможностей и партнеров", - отмечает автор публикации и задумывается: "Может ли это порождать среди привлекательных людей ощущение, что в сексе можно все? Может ли это заставлять их быть менее склонными ценить сексуальную чистоту?"

Однако, как пишет обозреватель, "более высокие зарплаты и больший успех на рынке занятости могут подталкивать привлекательных людей к более консервативным взглядам в вопросах налогов или экономической справедливости. Так как консерваторы, в среднем, относятся негативно к сексуальной свободе чаще либералов, причисление себя к консерваторам по экономическим соображениям - или просто вращение в консервативных социальных кругах - может делать красивых людей менее, а не более, терпимыми в вопросах секса. С этим вполне согласуются данные исследований, которые показали, что привлекательная внешность ассоциируется с консерватизмом среди политиков".

Автор проанализировал два больших известных исследования взглядов американцев: Общий социальный опрос от 2016 года (General Social Survey) и Американское национальное электоральное исследование от 1972 года (American National Election Studies) .Оба опроса проводились лично. И в обоих исследованиях, что необычно, человека, проводившего опрос, просили оценить внешность респондентов по пятибалльной шкале.

В опросах, в числе прочего, задавались вопросы о законодательных и моральных стандартах, связанных с сексом (законы об абортах, однополых браках, приемлемости добрачного, внебрачного и однополого секса), поясняет автор.

"В обоих исследованиях, - рассказывает Робер Урбатч, - люди с более привлекательной внешностью кажутся более раскованными в вопросах сексуальной нравственности. Например, согласно данным от 2016 года, 51% тех, чья внешность была оценена выше среднего, заявили, что женщина, которая хочет сделать аборт по какой бы то ни было причине, должна законодательно иметь право это сделать.

Только 42% тех, чья внешность была ниже среднего, заявили то же самое. Этот же паттерн распространялся почти на все вопросы. Единственное исключение составил вопрос о том, является ли измена морально приемлемой. Почти все респонденты ответили "никогда", стерев различия между более и менее привлекательными".