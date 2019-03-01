Как Дональд Трамп покупал собственные портреты на деньги из своего благотворительного фонда

"Президент США, как сообщается, попросил своего бывшего адвоката Майкла Коэна нанять подставного участника торгов, чтобы купить по самой высокой цене свой собственный портрет с единственной целью - потешить "свое эго". Этот портрет стоимостью 60 тыс. долларов затем был выкуплен миллиардером с помощью денег из его благотворительного фонда", - пишет журналистка Le Figaro Аврора Гаро.

"После первого закрытого слушания в Сенате Майкл Коэн, бывший адвокат президента США, в среду был допрошен в Палате рредставителей по поводу связей Дональда Трампа с Россией и управления его империей недвижимости", - говорится в статье.

"Адвокат под присягой обвиняет американского президента в том, что тот растратил деньги из своего благотворительного фонда, в частности, на то, чтобы купить собственный портрет, написанный Уильямом Квигли, который он затем разместил в одном из своих клубов. В подтверждение своих слов Майкл Коэн представил Конгрессу "копию рукописной записки Трампа" по поводу аукциона", - отмечает автор публикации.

"Трамп велел мне найти участника торгов для того, чтобы купить его портрет, который продавался с аукциона на каком-то мероприятии в Хэмптоне. Цель состояла в том, чтобы его портрет, который должен был быть продан последним, стал самым дорогим портретом дня, - поясняет Майкл Коэн. - Портрет был куплен подставным участником торгов за 60 тыс. долларов. Трамп попросил фонд Fondation Trump, который, как предполагается, является некоммерческой организацией, возместить ему издержки несмотря на то, что он хотел сохранить эти произведения для себя". "Все это ради его эго", - добавил он. (...) Тогда американский президент похвастался в Twitter тем, как был продан его портрет", - передает журналист.

"Это не первый случай, когда миллиардера обвиняют в использовании денег из его фонда для личной выгоды. В разгар предвыборной кампании в 2016 году репортер The Washington Post Дэвид Фарентхолд уже выявил два подобных случая", - напоминает автор статьи.

"В 2018 году генеральный прокурор штата Нью-Йорка подала иск к Трампу, чтобы добиться ликвидации благотворительного фонда из-за "периодически повторяющихся противоправных действий". "Как показывает расследование, Fondation Trump был не более чем чековой книжкой для платежей Трампа и его компаний благотворительным организациям независимо от назначения и законности последних", - указала генеральный прокурор Барбара Андервуд в своем заявлении. Американский президент тогда отреагировал в социальных сетях тем, что выступил против "охоты на ведьм", - пишет Le Figaro.