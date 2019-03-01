http://premium.lefigaro.fr/international/2019/03/01/01003-20190301ARTFIG00014-les-cles-pour-comprendre-les-elections-presidentielles-en-ukraine.php

"Украинцев призывают 31 марта избрать своего будущего президента. Они разочарованы в политическом классе, считая его бездарным и коррумпированным, и вполне готовы выбрать в первом туре неожиданного кандидата: комика Владимира Зеленского, который в настоящее время выступает фаворитом во всех опросах общественного мнения", - пишет журналист Le Figaro Жан-Луи Трамбле.

"Заслуживает ли доверия добивающийся второго срока уходящий президент Петр Порошенко, когда он обещает искоренить коррупцию? За пять лет осуществления своих полномочий ему этого так и не удалось, и олигархи продолжают манипулировать за кулисами. Юлия Тимошенко, муза "оранжевой революции" и бывший премьер-министр, в вопросе о коррупции выглядит ненамного надежнее в глазах своих соотечественников, у которых не осталось ослепительных воспоминаний о периоде ее нахождения у власти", - говорится в статье.

"В контексте всеобщего разочарования в опросах общественного мнения лидирует один из самых неожиданных кандидатов. Речь идет о комике и продюсере Владимире Зеленском", - указывает Le Figaro.

"Помимо неопытности, противники обвиняют Зеленскогов том, что он является марионеткой Игоря Коломойского, владельца телеканала, который транслирует сериал "Слуга народа" с его участием. Этот скандальный миллиардер из-за своих непростых отношений с правосудием уехал в Швейцарию. Несмотря на подобные обвинения, за Зеленского намерены проголосовать 25% избирателей, он отодвинул на задний план Порошенко и Тимошенко (по 15% голосов у каждого). Он привлекает молодую аудиторию и тех, кто потерял интерес к профессиональным политикам. О его программе мало что известно, за исключением того, что он хочет навести порядок и прибегнуть к прямой демократии. Несмотря на расплывчатость, это срабатывает!" - пишет Трамбле.

"Хотя эти выборы не сильно волнуют самих украинцев, для международного сообщества они представляют огромный интерес. Начиная с соседа и большого русского брата, для которого Украина входит в сферу его влияния. Об этом свидетельствует как помощь Москвы сепаратистам Донбасса, так и аннексия Крыма в 2014 году. Владимир Путин неодобрительно смотрит на неуклонное сближение Киева с Западом. Менее чем за год украинский экспорт в Евросоюз вырос на 17%, тем самым ЕС становится крупнейшим торговым партнером Украины, вытесняя Россию!", - указывает автор статьи.

"Порошенко хочет пойти еще дальше, заявляя: "Только полномасштабное и полноправное членство в Европейском союзе и НАТО окончательно и бесповоротно гарантирует нашу государственную независимость, национальную безопасность, свободу и благосостояние". Не факт, - комментирует Трамбле. - Потому что такой предполагаемый вариант в Кремле воспринимается как провокация"

"Тем более, что Вашингтон, устами своего специального посланника на Украине Курта Волкера, открыто поддерживает Порошенко, всячески приписывая Москве "вмешательство". Тонкость и уместность никогда не были сильными качествами американской дипломатии", - резюмирует Le Figaro.