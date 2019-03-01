В Ханое дипломатия Трампа в отношении Северной Кореи стала жертвой ее наивности и дилетантизма

"Президент США полностью сделал ставку на свои личные отношения с Ким Чен Ыном и на экономические перспективы режима Пхеньяна. Этого оказалось недостаточно", - пишет корреспондент Le Monde в Вашингтоне Жиль Пари.

"Чрезмерная персонализация переговоров между США и Северной Кореей рассматривалась в качестве основы совершенно новой динамики. Возможно, это явилось главной причиной неудачи в Ханое в четверг, 28 февраля, когда Дональд Трамп и Ким Чен Ын разошлись, не сумев договориться о каком-либо совместном заявлении", - говорится в статье.

"Первый саммит, состоявшийся в Сингапуре в июне 2018 года, уже показал пределы этих рамок. На следующий день после первой исторической встречи президент США заверил в своем аккаунте в Twitter, что "северокорейской ядерной угрозы больше не существует", но позже он обнаружил, что обе стороны расходятся в интерпретации денуклеаризации, которую они поставили перед собой в качестве цели (то ли она ограничивается территорией Северной Кореи, то ли распространяется на весь полуостров, как того хочет Пхеньян)", - поясняет автор публикации.

"В Ханое проблемными оказались условия бартера. Дональд Трамп заверял, что Ким Чен Ын хотел бы отмены всех санкций, нависших над его страной, в обмен на уже обещанный в прошлом демонтаж ядерного объекта в Йонбене. Министр иностранных дел Северной Кореи Ри Ён Хо позже уточнил эти утверждения, настаивая на том, что он попросил лишь частично отменить санкции, которые, по его словам, тяжелее всего затрагивают население, но на самом деле являются самыми эффективными, в обмен на остановку ядерного объекта", - отмечает Жиль Пари.

"На пресс-конференции, последовавшей за констатацией того, что переговоры зашли в тупик, Дональд Трамп подтвердил, что американская разведка считает, что в Пхеньяне есть, по крайней мере, еще одна площадка для производства расщепляющегося материала", - пишет Le Monde.

"До самого конца Дональд Трамп упорно выдвигал на первый план личные отношения, которые, по его мнению, сложились у него с северокорейским коллегой. Даже за несколько мгновений до провала президент США все еще расхваливал своего собеседника. Когда последний, отвечая на вопрос американского журналиста во время краткого общения с прессой ответил, что сам факт его присутствия в Ханое свидетельствует о серьезности его намерений по достижению денуклеаризации, Дональд Трамп сказал, что это несомненно был "лучший ответ, который я слышал", - передает корреспондент.

"Дональд Трамп, видимо, слишком акцентировал внимание на представлении в утрированной форме перспектив экономического развития, которые будут сопровождать снятие санкций, в случае, если Пхеньян откажется от своей военной ядерной программы", - комментирует журналист.

"Ким Чен Ын, возможно, также переоценил свою способность добиться больше того, что Дональд Трамп готов был уступить. На пресс-конференции президент США неоднократно обращался к своему государственному секретарю Майку Помпео, чтобы тот напомнил о границах, установленных американской делегацией, которые она в конечном итоге намерена соблюдать", - передает газета.

"Однако трудно избавиться от ощущения, что такая коммуникационная стратегия отдает дилетантизмом", - указывает автор статьи.

"Ричард Хаасс, ранее входивший в состав администрации Джорджа Буша-старшего, в своем аккаунте в Twitter написал о том, что фиаско этого саммита - "это риск, которому вы себя подвергаете, когда слишком доверяете личным отношениям, когда саммит плохо подготовлен и когда президент сообщает, что он уверен в своем успехе", - передает Le Monde.