Балканы в ловушке между идеологизированным ЕС и создающей помехи Россией

"Западнобалканский регион погряз в апатии и пессимизме, - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung . - Когда его политики набираются духу и выступают с инициативой, как недавно в решении косовского вопроса, их блокируют влиятельные соседи".

"Государства региона (Сербия, Босния и Герцеговина, Македония, Албания, Косово, Черногория) находятся под влиянием внешних сил и, кажется, не способны взять судьбу в свои руки, - указывает автор статьи Андреас Эрнст. - С одной стороны находится Россия, чья растущая роль заключается в том, чтобы вставлять палки в колеса, препятствуя объединению региона с Западом или, по крайней мере, создавая помехи. На другой стороне ЕС симулирует бесконечным, в высшей степени формализованным процессом интеграции свою заинтересованность в регионе, который уже давно остался у ЕС за бортом. Будучи пленником этого промежуточного положения, балканское общество кажется парализованным. Под строгим надзором авторитарных правителей стагнирует экономика, а образованная молодежь массово уезжает на Запад".

Однако, несмотря на апатичные настроения, в последнее время в регионе были и положительные события, отмечает журналист. Так, благодаря активной поддержке ЕС и США Греции и Македонии удалось решить длившийся тридцать лет спор о названии. Спустя десять лет ледникового периода прошлым летом произошли подвижки и в отношениях между Косово и Сербией. Речь идет об идее обмена территориями между районами на юге Сербии, заселенными албанцами, и районами на севере Косово, заселенными сербами. В Берлине в ответ на это предложение "прозвучало громкое нет", пишет издание. Но еще более удивительным был ответ россиян: ранее Путин заявлял, что он гарантирует неприятие независимости Косово лишь в той мере, в какой это поддерживает сама Сербия. "Однако осенью, во время тет-а-тета с Путиным, предложение Вучича о территориальном компромиссе потерпело поражение и в Кремле".

"Таким образом, Сербия - и, прежде всего, Вучич, - остаются в плену кремлевских объятий. Сербское руководство стало заложником своей российской эйфории, которой она с 1990-х годов отмечает дружбу с большим славянским братом. Ни один сербский политик у себя на родине даже приблизительно не пользуется такой популярностью, как Путин. Если Вучич резко возьмет курс на примирение, он рискует оказаться в конфликте с Кремлем. А тот может очень быстро расправиться с ним в политическом смысле с помощью масштабной кампании", - говорится в статье.

"Но почему же и европейцы, прежде всего, Германия, препятствуют соглашению Вучича и Тачи?, - задается вопросом Эрнст. - У болгарского политолога Ивана Крастева есть ответ: "Нигде Европа не ведет себя настолько в соответствии со своей идеологией, как на Балканах". Это, по мнению Крастева, связано с самосознанием европейцев. "После падения Берлинской стены ничто иное не наложило такой отпечаток на идентичность европейцев, как это сделали Югославские войны". Милошевич и другие политики-националисты югославского пространства со своей манией этнического превосходства и борьбы за территории олицетворяли "ту Европу, которую мы больше не хотим".

ЕС взял на себя роль "чемпиона мультиэтнической демократии на Балканах. Эту идею любой ценой поддерживают многие страны ЕС, даже в случае с Косово, где она является фикцией, - отмечает издание. - Идеологическое упрямство объяснить легко. Если бы от этой идеи отказались в пользу более реалистичной оценки, это означало бы признание провала европейского проекта".

"В решении косовского вопроса и сегодня речь по сути идет о признании. Однако в гораздо более широком смысле, чем предусматривает это международное право", - заключает NZZ.