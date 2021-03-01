Место убежища

"Бедность, наркотики и алкоголь расшатывают российские семьи. Страдают в основном молодые женщины. Кризисный центр вблизи волжского города Тверь пытается им помочь", - повествует немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Недавно они проводили домой женщину с тремя детьми. "Она захотела домой, потому что ее муж выходит из тюрьмы, - говорит, вздыхая, Анна Дуденкова. - Но, боюсь, он ее снова изобьет". На столе в столовой стоят тарелки с картофельным супом, который сварила одна из женщин, лаваш из грузинской пекарни и фасолевый салат, который пожертвовал один ресторан быстрого питания", - пишет журналист Штефан Шолль.

"Сегодня такие учреждения называются в России кризисными центрами, раньше они были известны как женские дома. По данным сайта о защите прав женщин nasiliu.net*, в России насчитывается более 170 таких центров, это частные, церковные или - реже - государственные учреждения. Центр "Жизнь одна" - это как "ночлежка" Максима Горького, но для женщин, оказавшихся на дне. Это одинокие или разведенные женщины, матери с детьми, женщины без детей. Чаще всего зависимые от алкоголя или наркотиков и получающие здесь свой шанс на реабилитацию", - говорится в статье.

"В нашу терапию входят работа, дисциплина и молитва, - говорит, улыбаясь, 35-летняя Анна. - И ежедневно один час для каждой матери и ее детей, когда они читают, играют или просто разговаривают друг с другом". 40% женщин удалось преодолеть свои зависимости, остальные снова к ним вернулись. "Это достаточно хороший показатель", - говорит, снова улыбаясь, Анна. Она много улыбается, будто таким образом борется с окружающими ее страхами и кошмарами. Но это также улыбка человека, который нашел свое место в жизни", - отмечает издание.

"С момента учреждения центра в 2015 году здесь побывало более 150 женщин с таким же количеством детей. В настоящий момент в доме живут четыре женщины, - повествует Шолль. - (...) Оксана живет здесь с тремя детьми. Ее родители пили, избивали друг друга, она тоже начала пить. Ее первый муж умер от наркотиков, со вторым она разругалась. Уже год она живет в центре, не пьет и верит в себя: "Я хочу когда-нибудь руководить домом для престарелых".

"(...) Анна сама была зависимой от героина, у нее не было крыши над головой, ее лишили родительских прав на дочь. "В какой-то момент я хотела лишь наложить на себя руки. У меня просто не хватило смелости выпрыгнуть из окна", - говорит она. Но свое спасение Анна нашла в другом евангелическом приюте для страдающих алкоголизмом женщин. Там она впервые встретила людей, победивших свою зависимость. "Но каждый день реабилитации все равно был борьбой", - рассказывает она".

"Женщины считаются в России сильным полом - работящими, уверенными в себе, - пишет издание. - И их в стране больше: на 78,7 млн женщин приходится 68,1 млн мужчин. Однако, согласно государственному статистическому ведомству, работают лишь 53,2% россиянок, вопреки мифу о том, что 70 лет советского социализма полностью эмансипировали женщин. Зарплата женщин ниже на 27,9%. По данным газеты "Коммерсант", лишь 5,7% членов наблюдательных советов российских предприятий и только 15,8% парламентариев являются женщинами".

"Полугосударственные мейнстримные СМИ сегодня снова охотно цитируют так называемый "Домострой", патриархальный свод правил домашнего порядка позднесредневековой России. Там было четко обозначено, когда и как муж должен наказывать жену и детей. С 2017 года государство рассматривает случаи домашнего насилия при первом заявлении о них не как насильственное преступление, а лишь как административное нарушение", - напоминает автор статьи.

"Хотя в статистике этого насилия и есть пробелы, она настолько тревожна, что недавно правительство призвало губернаторов к учреждению большего числа кризисных центров. По данным сайта о защите прав женщин anna-center.ru*, в 2014 году 9,6 тыс. женщин были до смерти избиты членами своих семей. От 70 до 90% выживших жертв домашнего насилия молчат о нем. А по словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, только в апреле этого года произошло 13 тыс. случаев домашнего насилия", - говорится в статье.

По мнению историка Валентины Успенской, возглавляющей Центр женской истории и гендерных исследований при Тверском государственном университете, насилие над женщинами является следствием общей бедности. "Самая большая проблема наших женщин - это нищета, нищета - это проклятие", - говорит она. По словам Анны, к ней приезжали женщины, которые для этого впервые в жизни смогли позволить себе купить билет на электричку".

"Президент Владимир Путин говорит, что доход 13,5% россиян составляет ниже прожиточного минимума, равняющегося в пересчете на европейскую валюту 130 евро. Эта граница бедности кажется взятой с потолка: согласно одному из официальных опросов, 64% молодых российских семей тратят все свои деньги на еду и одежду - неудивительно, ведь официально средняя зарплата составляет 540 евро. По данным новостного портала РБК, ежегодно от злоупотребления алкоголем умирают 48 тыс. россиян. Число жертв злоупотребления наркотиками министерство здравоохранения оценивает в 8 тыс. человек, но, по мнению экспертов, от наркотиков умирает 70-100 тыс. людей. Больше миллиона россиян инфицированы ВИЧ".

"Причиной алкоголизма и насилия становится не только экономическая разруха, - продолжает FR. - Семьи разрушаются различными видами зависимостей, говорит Анна. Она рассказывает о зависимостях от родителей-тиранов или партнеров-тиранов, о созависимости от злоупотребляющих мужей, о спайсе, о блогерах-миллионерах, которых молодежь считает своими кумирами. Она говорит о TikTok, видеоприложении, которым в основном пользуется молодежь: "Семьи живут без ценностей. Незарегистрированные браки уже считаются нормой. Никто не прививает девочкам настоящие ценности".

"При этом официальная Россия много лет позиционирует себя как обитель "традиционных ценностей", в центре которых закреплена семья. "Мы гадаем, какие ценности имеются в виду, - говорит исследовательница Успенская, - и из какой эпохи они взяты: из России до монголо-татарского ига, России времен Ивана Грозного или Советского Союза?". Новая Конституция Путина провозглашает, что государство защищает материнство, детство и семью. Дырявая защита. В 2019 году процент разводов новых браков составил 65%. 30 лет назад, в уже пошатнувшемся СССР, их было 42%. В Германии, о европейской безнравственности которой любят злословить российские СМИ, их около 36%", - пишет Frankfurter Rundschau.

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