Насколько эффективны санкции против России?

"Самая перспективная стратегия в отношении России - это адресные санкции, с одной стороны, и сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес, с другой, в том числе с гражданским обществом", - пишет Бенедикта Берне, сотрудница Центра Дэвиса (Центра российских и евразийских исследований) Гарвардского университета, в издании Le Huffington Post.

"22 февраля министры иностранных дел Еврооюза приняли решение о новых санкциях против России, а обсуждение отношений между ЕС и Россией планируется на следующем саммите ЕС в марте. При обдумывании европейской стратегии в отношении России необходимо задаться вопросом об эффективности санкций против Кремля", - говорится в статье.

"(...) Введенные в 2014 году экономические санкции не помешали Владимиру Путину ввести ряд репрессивных законов, укрепить силы безопасности, обвинить оппозицию в поддержке со стороны западных держав и арестовать ее лидеров, дабы предотвратить любое организованное сопротивление в предвидении парламентских выборов в сентябре 2021 года. Агрессивный тон направлен против западных держав. Путин, обладающий денежными резервами и убежденный в успехе своей наступательной внешней политики в Сирии, Ливии и в последнее время в конфликте между Арменией и Азербайджаном, судя по всему, не намерен мириться с вмешательством Запада во внутренние дела России", - отмечает автор статьи.

"Следует ли Евросоюзу настаивать на введении еще более радикальных экономических санкций, которые могут нанести вред российской экономике в целом? Таких, например, как полное закрытие доступа к европейскому рынку капитала для российских компаний и банков, адресные санкции против определенных компаний, особенно в нефтегазовом секторе, или решение остановить "Северный поток - 2"?" - задумывается эксперт.

"Такие санкции представляются спорными по двум причинам. Во-первых, несколько европейских стран являются важными импортерами российского газа и нефти; для этих стран усиление санкций в этом секторе повлечет за собой экономические издержки за счет увеличения цен на доступ к энергии, а в случае Германии, где газ является заменителем угля, это будет представлять собой ущерб окружающей среде. Несмотря на давление со стороны США и большинства европейских стран, включая Францию, Германия продолжает поддерживать проект "Северный поток-2". Следует также отметить, что Россия благодаря своим большим валютным резервам и своей внешнеторговой политике, ориентированной на новых партнеров, на данный момент обладает хорошей способностью к сопротивлению", - считает Берне.

"Во-вторых, государства-члены ЕС вряд ли сумеют договориться о принятии новых радикальных принудительных мер экономического характера против России. Даже если Польша и страны Балтии потребуют жестких мер, то правительства Франции и Германии теперь выдвигают такие аргументы, как "мы не должны толкать Россию в объятия Китая". Диалог Москва-Берлин-Париж также является важным элементом европейской политики безопасности, которой привержены Меркель и Макрон", - говорится далее.

"(...) Данные соображения подтверждают идею о том, что наиболее перспективной стратегией являются адресные санкции, с одной стороны, и сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес, с другой. Несомненно, именно этим обусловливалось принятое недавно решение Евросоюза о замораживании активов и запрете на поездки высокопоставленных российских чиновников, ответственных за "арест, осуждение и преследование" Алексея Навального в соответствии с европейским законом, направленным против лиц, ответственных за нарушения прав человека. Такое решение оказывается довольно слабым: возможно, было бы более эффективным нацелить санкции, как предполагал Навальный, не только на бюрократов, но и на российских олигархов, близких к Путину. Оно несомненно отражает разногласия внутри стран-членов ЕС и сомнения, особенно со стороны Франции и Германии, относительно полезности санкций, а также их нерешительность по поводу стратегии отношений с Россией", - рассуждает эксперт.

"Сохранение давления по вопросу прав человека и демократии в России, на наш взгляд, требует применения более жестких адресных санкций, чем те, которые были приняты, в частности, путем атаки на деньги, принадлежащие властям", - отмечает Бкерне.

"Однако это не должно мешать ЕС вести активный диалог с Кремлем по вопросам, представляющим общий интерес. Основные глобальные цели и задачи, такие как контроль над вооружениями, нераспространение, климатическая проблема, переговоры с Ираном и диалог по военной безопасности в Европе, должны быть решены вместе с Москвой. Кроме того, текущие события, связанные с пандемией, призывают к совместным действиям с Россией в области медицины, в частности, к сотрудничеству по производству российской вакцины "Спутник V", как только Россия предоставит доступ к необходимой информации об этой вакцине", - комментирует автор.

"Наконец, ЕС должен показать, что он умеет отличать кремлевский режим от российского общества. Антизападной риторике российской пропаганды необходимо противопоставить более тесное сотрудничество с гражданским обществом и месседж о том, что "Россия принадлежит Европе". Российские независимые опросы общественного мнения показывают, что россияне устали от противостояния Западу и не считают Соединенные Штаты или Западную Европу врагами. Культурное, научное, спортивное сотрудничество и молодежные обмены уже существуют, особенно с немецкой стороны, и должны быть более активными", - говорится в публикации.

"(...) Поддержка демократии посредством эффективных адресных санкций и активной поддержки гражданского общества в сочетании с межправительственным сотрудничеством в областях, представляющих взаимный интерес, это безусловно трудный путь, но, по-видимому, такова наиболее перспективная стратегия для продвижения вперед", - резюмирует Бенедикта Берне.