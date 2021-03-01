Влиятельный депутат Госдумы: "Навальный - это зарубежный проект"

"По мнению председателя комитета по образованию российской Госдумы Вячеслава Никонова, большинство населения России больше обеспокоено экономической и санитарной ситуацией, чем делом Навального. Залповая стрельба против политического режима могла быть организована Западом, утверждает историк и внук Молотова, выдающегося министра иностранных дел при Иосифе Сталине, в интервью швейцарской газете Le Temps.

"(...) Если Жозеп Боррель в Москве выглядел неубедительно, то это его проблема, а не проблема российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Он мог бы выступить хотя бы с одним конструктивным предложением по развитию сотрудничества между Россией и ЕС. Сергей Лавров честно ответил на все вопросы, заданные Жозепом Боррелем. Я не понимаю, почему это было истолковано как унижение европейской дипломатии. Раз европейцы ожидали чего-то другого, значит, они совсем не понимают Россию", - отмечает Вячеслав Никонов.

"(...) Считаю, что нам нечего делать в Совете Европы. Это просто место гарантированного конфликта между Россией и Европой. И 100% решений принимаются в ущерб России. Следовательно, участие в нем сродни мазохизму. Россия больше Европы. У нас очень хорошие отношения с большинством стран мира, например, с Китаем, который вы не считаете демократией. Это страна с 5000-летней историей. Китайцы сами определяют свою систему и развиваются гораздо лучше, чем кто-либо на этой планете. Демократия - это возможность выстраивать свою политику в соответствии с волей народа. У меня нет никаких сомнений в том, что китайское руководство выполняет волю китайского народа", - указывает он.

"(...) Я постоянно прислушиваюсь к моим избирателям в Нижегородской области. Вопросы, которые вы поднимаете, беспокоят их меньше всего. Их волнуют пандемия, экономический рост, уровень жизни, образование. Затрагиваемые вами вопросы обычно задают студенты в аудиториях. А либеральный электорат не может консолидироваться, он слишком раздроблен, слишком либерален для того, чтобы объединиться. Устойчивее всех "Яблоко", но именно эта партия исключила Навального из-за его националистических позиций. На самом деле, Навальный намного слабее, чем партия Явлинского", - утверждает собеседник издания.

"(...) Либеральный электорат представлен на местном уровне, где депутатские места порой занимает "Яблоко". По поводу Навального, одно дело - выиграть на выборах несколько процентов у действующего мэра Москвы в 2013 году. Другое дело - добиться такого результата на федеральном уровне. До недавнего времени за пределами Москвы Навального никто не знал", - подчеркивает Никонов.

"(...) Проблема в том, что Навальный - это зарубежный проект. Такой, как Анджела Дэвис из Коммунистической партии США. Вы говорите, что ради него мобилизуются люди в 120 городах России, но их всего 20 тысяч человек. Они вышли по приказам из социальных сетей, по заграничной команде, извините меня, но это не массовая поддержка", - полагает собеседник издания, добавляя, что (...) российская экономика всегда находилась в сложной ситуации [из-за климата]: огромная часть ресурсов тратится на отопление, вегетационный период в России - всего 120 дней, а в Швейцарии - 300.

" У России никогда не было возможности быть нейтральной, как Швейцария. По одну сторону от нас находились жители степей, по другую - тевтонские рыцари. Выбор был либо смерть, либо рабство. Вот почему русские никогда не сдаются и предпочитают драться. Огромная часть нашего бюджета идет на оборону. Для Швейцарии все иначе", - поясняет Никонов.

"Новые российские бизнесмены вызывают раздражение, потому что их невозможно превратить в инструмент или подвергнуть шантажу. К тому же мы благодарны Западу за то, что он помог консолидировать российскую элиту, что привело к возвращению капитала в Россию. Эти люди осознали, что они являются частью страны", - резюмирует Вячеслав Никонов.