Понимают ли собаки фокусы?

"C помощью фокусов американская исследовательница хочет выяснить, как животные воспринимают мир. Помочь ей в этом могут все, у кого есть собака, простыня и мобильный телефон", - сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Марк Миттон - опытный маг. Он уже колдовал для Мика Джаггера и Бейонсе; выступал в госпиталях Нью-Йорка и мексиканских детских домах, перед лауреатами Нобелевской премии и психологами. Но публика, перед которой он выступал в ноябре 2019 года, была уникальной даже для него: это были четыре собаки", - повествует издание.

"Зоолог Дайана Райсс, приятельница Миттона, пригласила его в свою лабораторию в Хантерском колледже в Нью-Йорке, (...) ведь фокусы дают возможность заглянуть в мозг животных", - отмечает NZZ.

"В психологии фокусы с некоторых пор используются для того, чтобы получить больше информации об обманах восприятия, отвлечении внимания или силе убеждения. Однако в применении этих методов к животным есть один большой недостаток: среди собак, ворон или дельфинов нельзя провести опрос. Вывод о том, что происходит в их головах, можно сделать лишь по их поведению", - говорится в статье.

На выступлении Миттона присутствовала также руководительница центра изучения поведения собак Thinking Dog Center Сара Байосьер и ее студентка Рита Канагат, изучающая влияние фокусов на животных для своей магистерской диссертации. "Она вспомнила о челлендже #WhatTheFluffChallenge, который начался летом 2018 года на Youtube. Тогда владельцы собак начали загружать видео, на которых они обманывали своих животных, делая вид, что растворились в воздухе. Для этого они вставали в дверном проеме, поднимали над головой простыню, бросали ее и быстро убегали в сторону. Выглядело это так, будто человек бесследно исчез за покрывалом".

"Канагат заинтересовали два феномена: перманентность объекта и нарушение ожиданий. Ожидает ли собака, что человек все еще находится на том же месте, когда падает простынь? И понимает ли собака, что объект или человек по-прежнему существует, когда она его больше не видит? "Причина того, почему нас озадачивают фокусы, состоит в том, что мы знаем: мир устроен не так", - говорит Канагат. Но вопрос в том, так ли это у собак. (...) Доказать это на удивление сложно. То, что собаки могут узнавать своих хозяев, не является доказательством того, что животные знают: мой хозяин существует, даже когда я его не вижу".

В связи с пандемией дальнейшее проведение эксперимента стало невозможным, так как в лабораторию больше нельзя приводить людей с собаками, пишет издание. "Анализ уже имеющихся видео на Youtube - тоже не выход. "Люди загружают лишь видео с яркими реакциями. Но мы не знаем, что делает среднестатистическая собака", - говорит Канагат. Так лабораторный эксперимент превратился в любительский научный проект, в котором могут принять участие все, у кого есть собака, простыня и камера на телефоне".

"На сайте ritakanagat12.wixsite.com/whatthefluff владельцы собак могут найти инструкцию того, как провести #WhatTheFluffChallenge со своей собакой. Канагат хочет проанализировать поведение животных по присланным видео и выявить модели поведения и особенности реакций, которые расскажут о том, что происходит в голове животных. (...) Однако люди склонны к тому, чтобы не отправлять видео, где собака не проявляет никакой реакции. При этом Канагат нужны именно такие примеры: "Я пытаюсь донести до людей, что отсутствие реакции - это тоже реакция", - передает NZZ.