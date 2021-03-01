Переложить ответственность на Москву

"Завершение работ по строительству "Северного потока-2" навредит отношениям Германии с ЕС и США, но прекращение проекта причинит большой экономический ущерб. Из этой дилеммы есть выход", - пишет на страницах немецкого журнала Der Spiegel Вольфганг Ишингер, председатель Мюнхенской конференции по безопасности.

"Является ли газопровод частным проектом или нет, уже не имеет значения для внешней политики. Сегодня значение имеет его восприятие - а на международной арене газопровод считают значительным политико-стратегическим вопросом, который может поставить под угрозу создававшуюся десятилетиями веру в Германию и ее усилия ради европейского единства и трансатлантической общности. Это Берлин должен воспринимать всерьез!", - указывает автор статьи.

"Так же, как в случае с Китаем, в американском Конгрессе имеется широкий и сильный консенсус против "Северного потока-2", который Белый дом вряд ли сможет игнорировать. Другими словами, если Берлин, невзирая на это, просто продолжит действовать так же, как раньше, мы можем спровоцировать преждевременное окончание трансатлантического "медового месяца" еще до того, как можно будет вообще построить новые, основанные на доверии трансатлантические отношения".

"Таким же неблагоприятным вариантом была бы и остановка строительства газопровода на позднем этапе путем решения берлинского правительства. С одной стороны, следствием этого стали бы тягостные и затратные процессы выплаты компенсаций, а также газопроводные руины на дне Балтийского моря стоимостью в несколько миллиардов. С другой стороны, нельзя игнорировать тот факт, Германия и другие европейские партнеры еще многие годы будут нуждаться в российском газе, - отмечает Ишингер. - На протяжении десятилетий Германия могла рассчитывать на то, что Россия была и является надежным поставщиком, который ранее никогда не использовал поставку газа в качестве политического давления на Германию и ее партнеров по НАТО. Если теперь Берлин похоронит проект по политическим причинам, Россия, стоит предполагать, больше не будет видеть препятствий для того, чтобы нанести соответствующий ответный удар".

"В качестве альтернативы был предложен мораторий на строительство газопровода. Но что именно принесет такой мораторий? (...) Если Россия откажется выполнять наши требования, мораторий быстро превратится в затянувшуюся стройку, если Берлин не захочет полностью потерять свое лицо".

"Еще одним, в меньшей степени непривлекательным вариантом было бы не препятствовать строительству газопровода, но по согласованию с ЕС поставить его использование в зависимость от российского поведения, - полагает Ишингер. - Здесь можно было бы подумать о трех следующих шагах: во-первых, Берлин мог бы предложить создать по согласованию с ЕС механизм "стоп-крана". Использовать стоп-кран можно было бы, например, в случае, если Россия не сдержит свои обещания по поводу будущего использования украинской инфраструктуры для транзита газа".

"Во-вторых, Германия могла бы предложить заключить евроатлантическое энергетическое соглашение, - пишет автор статьи, отмечая, что такое соглашение, среди прочего, подразумевало бы укрепление целостности европейского газового рынка, а также усиленную поддержку развития Украины. - (...) В-третьих, Берлин мог бы поставить "Газпром", заказчика и главного собственника газопровода, в известность о том, что как среди немецких политиков, так и на международной арене противостояние проекту возросло настолько, что при текущих обстоятельствах правительство ФРГ не считает возможным после завершения строительства газопровода действительно открыть газовый кран. Берлин мог бы сослаться на то, что двусторонние отношения с Россией достигли низшей точки (...)".

"В послании "Газпрому" нужно очень четко сформулировать, что на фоне текущей ситуации исключительно от Москвы зависит создание условий и атмосферы для того, чтобы Берлин мог дать зеленый свет на запуск газопровода. Таким образом ответственность можно было бы переложить на того, кто и должен ее нести - а именно на Москву", - подчеркивает Ишингер.

"Берлин в любом случае должен согласовывать свои дальнейшие действия с ЕС, со своими партнерами, такими как Украина, и с Вашингтоном. Так можно было бы продолжить развивать новое трансатлантическое доверие, а тяжелый хомут на шее Германии можно было бы превратить в интересную идею для стратегических и конструктивных переговоров между Востоком и Западом", - заключает Ишингер.