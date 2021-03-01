Почему террористка-аристократка убила императора Александра II

"Аристократка дала решающий приказ: 1 марта 1881 года два молодых террориста бросили самодельные взрывные снаряды в российского императора Александра II. Среди его крупных реформ была и отмена крепостного права", - пишет немецкое издание Die Welt.

"У жертвы не было шансов. Восемь серьезных покушений уже пережил к началу 1881 года Император Всероссийский Александр II; шесть из них были совершены лишь с февраля 1880 года. Однако девятого покушения на свою жизнь ему избежать не удалось. Сразу полдюжины мужчин с бомбами, пистолетами и ножами были приставлены к нему 1 марта 1881 года. Командовала ими женщина: графиня Софья Перовская (1853-1881)", - повествует журналист Свен Феликс Келлерхофф.

"Самодельная граната, брошенная студентом Игнатием Иоахимовичем Гриневицким, взорвалась у ног императора, когда он выходил из своей кареты - у Александра II, которому было почти 63 года, не было шансов. Приказ о нападении на него отдала графиня".

"На момент покушения ей было 27 лет, - пишет издание. - Ее отец Лев Николаевич Перовский, многие годы занимавший пост губернатора Санкт-Петербурга, так жестко угнетал всю семью, что в ней росла необузданная ненависть к правящему режиму. София вступила в одну из многочисленных анархистских групп, которые процветали в то время среди российской мелкой буржуазии".

"(...) В июне 1879 года Перовская выросла до руководящей позиции в террористической группе "Народная воля". О том, что ее фанатизм едва ли был обременен здравым смыслом, свидетельствует выбор жертвы. В конце концов, Александр II инициировал множество реформ, в том числе об отмене крепостного права. Однако террористам этого было недостаточно. Их целью было уничтожение царской автократии", - говорится в статье.

Перовская организовала покушение на императора и была арестована 10 марта. "Незадолго до поспешно начатого процесса она написала своей матери письмо. "Дорогая моя, умоляю тебя, успокойся, не мучь себя из-за меня. (...)Я о своей участи нисколько не горюю, совершенно спокойно встречаю ее, так как давно знала и ожидала, что рано или поздно, а так будет", - написала она, добавив признание: "Я жила так, как подсказывали мне мои убеждения; поступать же против них я была не в состоянии".

Вместе с четырьмя соучастниками павшая графиня была приговорена к смертной казни и была повешена 3 апреля 1881 года.

"В Советском Союзе ее считали достойной подражания героиней, но она всегда была в тени своего мужа. Лишь 30 мая 2018 года издание New York Times посвятило ей некролог - в качестве акта искупления, после того как более 150 лет страница с некрологами главной американской газеты находилась под властью "белых мужчин". Вопросу о том, было ли разумным посвящать такой жест именно фанатичной террористке, суждено оставаться открытым", - пишет Die Welt.