1 мая 2017 г. Стефан Уэгстил и Кэтрин Хилл | Financial Times Встреча Меркель и Путина вряд ли преодолеет широкий политический разрыв Первый за два года визит Ангелы Меркель в Россию на этой неделе для встречи с Владимиром Путиным дает лишь слабую надежду на снижение напряженности между Берлином и Москвой, пишут Стефан Уэгстил и Кэтрин Хилл в британской газете Financial Times. "Два лидера, встреча которых пройдет во вторник, имеют глубокие расхождения по ряду вопросов: начиная с войны в Сирии и насилия на Украине и заканчивая обвинениями в адрес Кремля в поддержке политического вмешательства в Западной Европе, - говорится в статье. - Однако оба, как кажется, заинтересованы возобновить свои давние личные контакты - а также, быть может, изучить то, насколько избрание Дональда Трампа в Белый дом может изменить мировое политическое равновесие". Берлин и Москва преуменьшили какие-либо предположения о том, что возможен прорыв по украинскому конфликту, из-за которого связи двух стран достигли худшего уровня со времен окончания холодной войны, сообщают авторы. Как передает издание, Гернот Эрлер, уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией, заявил: "Я не могу быть очень оптимистичным по поводу продвижения. Путин будет очень уверен по поводу своей позиции, а канцлер будет придерживаться своей". "Однако, согласно политике ЕС - и Германии - необходимо сохранять открытыми каналы связи", - отмечают журналисты. Так, газета цитирует Эрлера, который сказал: "Мы остаемся очень критично настроенными по поводу аннексии Крыма и боев на востоке Украины. Но мы хотим поддерживать диалог с Москвой. Поэтому канцлер продолжает разговаривать с Путиным". Штефан Майстер, специалист по России в Германском обществе внешней политики, предположил, что Меркель, возможно, сумеет подтолкнуть Путина к более сговорчивой позиции по Украине, предупредив его, что растущая воинственность может спровоцировать Трампа на "опасный" ответ, возможно, в виде увеличения военной активности в Сирии, сообщают авторы. "Немецкие и российские чиновники сообщили, что два лидера также обсудят энергетику, экономические связи и предстоящий саммит "Большой двадцатки" в Гамбурге в июле, где Меркель будет принимающей стороной, - говорится далее. - Меркель попытается убедить Путина, что ЕС сильнее, чем он думает, а также в большей мере способен сохранить единый фронт по экономическим санкциям против Москвы. Она может сослаться на некоторое улучшение проевропейских настроений в Западной Европе и неудачи националистических сил, критично настроенных по отношению к ЕС, которые Кремль всегда поддерживал". В завершение журналисты отмечают, что язык общения на этой встрече, как обычно, не будет проблемой: "Меркель бегло говорит по-русски - она выучила язык в бывшей ГДР, где выросла, - а Путин впечатляюще владеет немецким с того периода, когда он был офицером КГБ во времена коммунизма в Дрездене". Однако, подытоживают авторы, "встреча в черноморском курортном городе Сочи, возможно, будет мало способствовать сужению широкого политического разрыва между свободолюбивой госпожой канцлер и авторитарным кремлевским боссом". Также по теме: Меркель едет в гости к Путину с кнутом и пряником (Die Zeit) Источник: Financial Times