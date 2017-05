1 мая 2017 г. Джулиан Борджер | The Guardian Великобритания получила детали неподтвержденных контактов между предвыборным штабом Трампа и Москвой В декабре прошлого года правительство Британии было осведомлено о подробностях неподтвержденных обширных контактов предвыборного штаба Трампа и Москвы, пишет в британской газете The Guardian Джулиан Борджер, ссылаясь на судебные документы. Как сообщает автор, до этого не было известно о том, что доклады Кристофера Стила, бывшего сотрудника британской спецслужбы MI-6, касательно возможного сговора между лагерем Трампа и Кремлем были получены также разведкой Великобритании. Однако, как информирует издание, ранее в апреле Стил подтвердил в материалах судебного дела, что он передал докладную записку, составленную в декабре, "руководящему чиновнику из правительства Британии, отвечающему за национальную безопасность, который находился при исполнении обязанностей, - записка была передана на конфиденциальной основе в распечатанном виде". "В судебных документах говорится, что Стил решил передать собранную им информацию, потому что она представляла "большую важность в связи с неподтвержденным вмешательством России в президентские выборы в США", "имела последствия для национальной безопасности США и Великобритании" и "нуждалась в анализе и дальнейшем расследовании/проверке", - передает журналист. "С тех пор как записка была обнародована в январе, Стил не рассказывал о своей роли в ее составлении, однако он и его компания Orbis Business Intelligence Limited представили в Высокий суд в Лондоне возражения по иску о клевете, поданному Алексеем Губаревым, российским венчурным капиталистом и владельцем международной компьютерной компании XBT и ее дочерней структуры в Далласе - Webzilla", - говорится в статье. Как сообщает корреспондент, "декабрьская записка упоминала Губарева и его компанию в качестве участников хакерской операции, однако он опроверг какое-либо участие, а также подал иск против Buzzfeed в американские суды в связи с тем, что издание опубликовало декабрьскую записку и предыдущие доклады Стила о взломе выборов". В заявлении адвокатов, защищающих Стила, одобренном бывшим сотрудником британской спецслужбы, говорится, что "Orbis была нанята в течение периода между июнем и ноябрем прошлого года Fusion GPS, консалтинговой исследовательской компанией из Вашингтона, чтобы изучить связи Трампа с Россией", пишет газета. "В этот период Стил подготовил 16 записок, цитирующих в основном российские источники и описывающих сеть неподтвержденных контактов и сговор помощников Трампа и российской разведки или других представителей Кремля", - сообщается далее. В судебных бумагах сообщается, что после окончания работы над этими докладами Стил и его компания продолжили получать "непрошеные разведданные" о связях Трампа и России, поэтому бывший сотрудник MI-6 решил составить еще одну записку с новой информацией, датированную 13 декабря, уточняет автор. "Он передал одну копию руководящему британскому чиновнику, отвечающему за национальную безопасность, и послал зашифрованную версию Fusion, сопроводив ее указаниями передать распечатанную информацию сенатору Маккейну", - пишет газета. Защита Стила утверждает, что он и его компания были обязаны передать информацию "для того, чтобы она была известна правительствам Великобритании и США на высоком уровне, а именно людям, отвечающим за национальную безопасность", уточняет автор. "По словам Стила и Orbis, они никогда не давали никаких копий СМИ, хотя Стил заявил, что он провел не подлежащие оглашению брифинги по досье с небольшой группой журналистов в конце лета и начале осени 2016 года, - говорится в завершении статьи. - В заявлении защиты сказано, что ни Стил, ни Orbis не ответственны за решение Buzzfeed опубликовать документ". Источник: The Guardian