1 мая 2017 г. Шон Уолкер | The Guardian Алексей Навальный о России Путина: "Всем автократическим режимам наступает конец" "Алексей Навальный - в хорошем настроении для человека, который и шагу не может ступить за порог, не подвергнувшись оскорблениям, нападениям или аресту, - пишет корреспондент британской The Guardian Шон Уолкер во вступлении к большому интервью с российским оппозиционным политиком. "Ранее в этом месяце его освободили после 15 суток отсидки в российской тюрьме, - говорится в статье. - А в четверг в Москве неизвестные плеснули ему зеленой краской в лицо - это вторая подобная атака за последние месяцы". Однако, отмечает журналист, "привычная полуухмылка как будто никогда не сходит с лица. Возможно, это потому, что в то время, как Владимир Путин готовится баллотироваться на еще один президентский срок на выборах в марте следующего года, есть риск, что Навальный оживит засушливый ландшафт российской политики". Журналист напоминает, что Навальный оказался за решеткой из-за протестных акций, к которым он призвал 26 марта. "Все были удивлены их размахом", - пишет Уолкер. "Последнее расследование Навального касалось премьер-министра и некогда местоблюстителя президента Дмитрия Медведева - этот человек, когда-то провозглашаемый как начало новой либеральной эры для России, обвинялся в том, что, на самом деле, он контролирует империю роскошных резиденций, виноградников и яхт. "Это действительно вывело людей из себя", - сказал оппозиционер в интервью изданию в своем московском офисе. Как напоминает журналист, именно расследование о Медведеве заставило людей выйти на улицы в марте. "Все и так уже думали, что Медведев жалкий и бессмысленный, но, оказывается, он жалкий, бессмысленный - и миллиардер", - отметил Навальный. "Навальный полагает, что по мере того, как обнищание будет оказывать все более сильное давление на большие группы российского населения, протестные настроения будут только расти, - говорится в статье. - Даже полиция злится по поводу коррупции правительства, заявляет Навальный". Через несколько дней Уолкер встретился с оппозиционером в Челябинске, куда тот отправился в рамках своего тура в преддверии выдвижения кандидатуры на президентские выборы 2018 года. В Челябинске журналист присутствовал на выступлении политика на протесте экологов против строительства нового горно-обогатительного комбината, "который еще больше загрязнит атмосферу" города. "Детская площадка, где проходит митинг, окружена пятью автобусами полиции, отрядом ОМОНа в шлемах, как у космонавтов, группой казаков, готовых к битве, и здоровенными парнями, которые подоспели, скорее всего, по приказу властей, чтобы сорвать мероприятие", - говорится в статье. При упоминании имени Навального человек 50 начинают скандировать: "Уходи" и "Позор", пишет Уолкер. Навальный с усмешкой поднимается на сцену. "Послушайте, если я вам не нравлюсь, не голосуйте за меня, - обращается он к протестующим, передает Уолкер. - Я приехал сегодня, а вечером уеду. А комбинат останется здесь и будет отравлять вас и вашу семью. Вы этого хотите? Продолжайте скандировать, если это действительно то, чего вы хотите". "Невероятным образом провокаторы утихомириваются, - говорится далее. - Некоторые из них даже выглядят немного пристыженными и слушают Навального, пускающегося в свою характерную тираду о "жуликах и ворах" Путина, которые крадут их деньги и отравляют их города". "Вне зависимости от их любви или ненависти к нему, большинство российских наблюдателей сходятся на том, что Навальный обладает потрясающими политическими инстинктами и мощной харизмой, - отмечает Уолкер. - Его взрывной коктейль либерализма, национализма и популизма находит у многих отклик". "В России, где не отметают даже самые диковинные конспирологические теории, некоторые видят в Навальном марионетку хищного Запада, а другие подозревают его в наличии покровителя в Кремле - возможно, это даже сам Путин, - использующего его, чтобы обливать грязью неудобных членов элиты", - пишет журналист. "Мне бы он показался гораздо более заслуживающим доверия, если бы он был мертвым, - заявил в беседе с автором один либеральный москвич, лишь наполовину шутя, за несколько дней до интервью Уолкера с Навальным. - Как он может делать то, что он делает, и по-прежнему оставаться живым? У него должен быть могущественный покровитель". "Чертовы идиоты, ???- раздраженно комментирует Навальный такие высказывания в беседе с интервьюером. - Почему тебя не убили, почему тебя не засадили? Люди всегда меня об этом спрашивают. Послушай, у меня нет ответа на этот вопрос. Я думаю, скорее всего, они не смогли меня засадить, когда они могли это с легкостью сделать, а потом в какой-то момент это стало сложнее". Журналист отмечает, что в преддверии выборов "Кремль перешел в режим нападения. На прошлой неделе российские СМИ сообщили о тайном указании Кремля "очернить" Навального, и, естественно, вскоре появилось видео на YouTube, где он сравнивался с Гитлером и в котором присутствовали отредактированные в фоторедакторе изображения Навального, произносящего нацистское приветствие, с повязкой со свастикой на руке". "Видео было неумелой попыткой клеветы, но к Навальному есть вопросы касательно его националистских взглядов", - говорится в статье. Несколько лет назад, рассказывает Уолкер, оппозиционер обнародовал несколько "вызывающих беспокойство" видео - в одном из них Навальный, как кажется, сравнивал мигрантов с тараканами. На вопрос журналиста, сожалеет ли теперь политик об этих видео, тот ответил отрицательно, заявив, что сравнение было "поэтической вольностью". "Он видит в возможности обращаться как к либералам, так и к националистам свою силу", - поясняет корреспондент. "Возможно, он цинично верит, что, поскольку поддержка либеральной элиты ему обеспечена, риторика против мигрантов может потенциально помочь ему обратиться к более широкой аудитории, - пишет издание. - Несомненно, большинство оппозиционных политиков, хоть они и не очень любят Навального, понимают, что он лучшая надежда растущих антипутинских настроений". Как сообщает автор, Навальный объявил о новом всероссийском протесте 12 июня. "Количество участников в этот день будет хорошим показателем того, был ли протест в прошлом месяце мимолетным успехом или началом чего-то серьезно угрожающего Кремлю", - рассуждает Уолкер. "Можно арестовать 100 человек и посадить их на 15 суток, - передает автор слова Навального. - Хорошо, можно посадит 1000 человек по всей стране. А что потом?" Есть ли риск, что действия Путина за последние годы превратили настойчивое утверждение Кремля о том, что любая политическая перемена станет катастрофой для России, в самосбывающееся пророчество? - поинтересовался в завершение журналист у оппозиционера. "Послушай, конечно, режим будет сопротивляться. Но всем автократическим режимам наступает конец", - ответил Навальный. "В 2012 году я сказал, что режим продлится еще два года, и я ошибся, поэтому я перестал делать предсказания. Но рано или поздно все это придет к концу", - подытожил политик. Источник: The Guardian