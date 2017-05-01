Как планируемые российские ограничения подвергнут опасности независимое голливудское кино

Российское правительство планирует резко повысить цену прокатного удостоверения для новых голливудских и иностранных фильмов. Эта политика может создать угрозу для существования местных кинодистрибьюторов таких режиссеров, как Вуди Аллен и братья Коэн, пишет Владимир Козлов в американском издании The Hollywood Reporter со ссылкой на инсайдеров киноиндустрии.

Согласно плану министерства культуры, детали которого были обнародованы в апреле, плата за прокатное удостоверение для каждого фильма возрастет с 3 тыс. рублей до 5 млн рублей, "превратив прокат большинства независимых фильмов в убыточное предприятие", говорится в статье. "Ожидается, что эта мера вступит в силу позднее в этом году, но пока точная дата не была назначена", - сообщает журналист.

"Несомненно, если министерство даст ход своим планам, на российском рынке больше не будет независимых дистрибьюторов", - приводит автор слова Сергея Спиридонова, генерального директора компании "Волга", которая была дистрибьютором, в том числе, последнего фильма Вуди Аллена "Светская жизнь".

"Если плата за прокатное удостоверение резко вырастет, возможный кассовый доход, который гораздо меньше для независимых фильмов, чем для голливудских блокбастеров, не покроет дистрибьюторские расходы, которые также включают стоимость перевода посредством субтитров или дубляжа, а также затраты на рекламу", - поясняет автор.

"Если этот план будет принят без оговорок, он может привести к спаду или даже к полному вымиранию проката иностранного независимого кино", - отметил в беседе с изданием Александр Семенов, издатель и главный редактор журнала "Кинобизнес сегодня".

По словам Семенова, "шаги министерства, скорее всего, вызваны плохими кассовыми сборами" российских фильмов - "львиная доля которых даже не покрывает затраты на производство за счет показа в кинотеатрах". На этом фоне правительство пытается поставить местные новинки - для которых плата за прокат останется на уровне 3 тыс. рублей - в привилегированное положение по сравнению с иностранными фильмами, говорится в статье.

В завершение автор добавляет, что сейчас российские дистрибьюторы независимого кино обсуждают возможные шаги для того, чтобы убедить министерство культуры внести изменения в свой план.