1 мая 2017 г. Обзор прессы | Inopressa "Надоел!": российские демонстранты с письмами протеста Западная пресса комментирует акции, которые состоялись 29 апреля в ряде российских городов. Протестующие призывали Путина не идти на четвертый срок на президентских выборах в 2018 году. Акция была организована движением Михаила Ходорковского "Открытая Россия". Во время демонстраций против российского президента Владимира Путина по всей России было задержано в общей сложности более 150 человек, сообщает немецкая газета Tagesspiegel. Демонстрации, как рассказывается в материале корреспондента издания, прошли примерно в 30 российских городах: протестующие требовали от Путина не идти на четвертый срок на президентских выборах в 2018 году. Призывы к протесту распространило движение критика Кремля и экс-бизнесмена Михаила Ходорковского - "Открытая Россия". Девизом митинга, во время которого участники по всей стране шли к представительствам президентской администрации и передавали петиции Путину, стал призыв "Надоел!". "Нам надоела война на Украине и засилье пропаганды", - сказала участница протеста в Москве. Другие говорили, что "не могут припомнить никакого другого президента, кроме Путина, и что стране нужны перемены". Политологи гадают, почему Москва допустила несанкционированную демонстрацию. Так, "Независимая газета" предположила, что "жесткие действия вызвали бы плохое освещение в СМИ", а "всего за несколько недель до Кубка конфедераций, который является чем-то вроде пробника Чемпионата мира по футболу 2018 года, международные СМИ обращают на Россию повышенное внимание". Более того, столкновения во время демонстрации 26 марта - когда оппозиционер Алексей Навальный призвал к протестам в связи с обвинениями в коррупции против российского премьера Дмитрия Медведева - вызвали международную критику. Тогда было задержано свыше тысячи протестующих, в том числе сам Навальный, который хочет выставить свою кандидатуру в 2018 году. В то же время он не поддержал акцию "Открытой России", и это показывает, насколько разрознена российская оппозиция, добавляет Tagesspiegel. "На демонстрациях тысячи россиян принесли письма протеста в правительственные учреждения" - так озаглавлен материал в американской The New York Times. "Это было второе за два месяца широко распространенное проявление народного недовольства", - пишет журналист Нил Макфаркуар. "На некоторых акциях было применено насилие. В Петербурге были арестованы без малого 120 человек, согласно данным "ОВД-Инфо" - независимой организации, которая отслеживает аресты на акциях протеста, - а как минимум в шести других городах имели место отдельные аресты", - пишет издание. "Накануне субботы "Открытая Россия" объявила, что занималась организацией протестов примерно в 30 городах. В целом количество участников было меньше, чем 26 марта, когда десятки тысяч человек вышли на улицу примерно в 80 городах по призыву основного лидера оппозиции Алексея Навального", - отмечает издание. В Москве сотни человек с петициями в руках выстроились на тротуаре вблизи здания "кремлевской администрации", как пишет автор. В течение двух с небольшим часов они входили в учреждение, чтобы вручить петиции. "По словам организаторов, предварительный подсчет свидетельствует, что в Москве как минимум 1500 человек подали петиции", - говорится в статье. По закону власти обязаны отвечать на такие обращения в 30-дневный срок, но мало кто из участников акции рассчитывает на ответ, особенно на многочисленные письма с призывами к отставке Путина. "Вероятно, они ответят: автор не указал на какую-либо конкретную проблему, большое вам спасибо", - заметил председатель "Открытой России" Александр Соловьев. Навальный "выразил поддержку идее подать петиции в субботу, но сомневался в том, что это принесет какие-то позитивные результаты", отмечает издание. "В Москве полиция неоднократно приказывала тем, кто задерживался на тротуаре, проходить дальше, но в остальном обращалась с протестующими уважительно", - сообщает газета. "Днем ранее правительство объявило "Открытую Россию", штаб-квартира которой находится в Британии, "нежелательной организацией". Это означает, что деятельность "материнской организации" в России незаконна", - пишет издание. Российские власти обосновали свое решение тем, что эта организация организовывала акции протеста. "На протесте против Путина в Петербурге задержано не менее 100 человек" - эту новость выносит в заголовок испанская El Mundo, ссылаясь на информацию от "Открытой России". Журналист Хавьер Колас отмечает: согласно соцопросам, рейтинг президента Путина близок к 80%. "Но в крупных городах есть городской средний класс, недовольный сползанием правительства к авторитаризму. Эти настроения особенно укоренились в кругах молодежи, которая воскресила уличное протестное движение - феномен, после аннексии Крыма казавшийся почти отмершим", - говорится в статье. "Я здесь, потому что хочу, чтобы на президентских выборах в следующем году был новый кандидат", - сказала Татьяна, участница манифестации в Москве. "По ее мнению, то, что Путин остается у власти 17 лет, - это "слишком", "в придачу он не выполняет своих обязательств и ввязывает страну в войны где-то вдалеке от ее границ". Другие выражали недовольство ситуацией с пенсиями или зарплатами, а также инфляцией. Хорошая погода привлекла и людей с более экзотическими идеями: пришел Вячеслав, который заполнил и вручил формуляр, дабы бросить в лицо Путину, "что ничего не сделано для возвращения России на Луну, которое он обещал", - говорится в статье. "Ударные части Путина в шлемах арестовывают диссидентов" - таков заголовок в британской Daily Mail. "Полицейские в шлемах с забралами арестовали в разных российских городах десятки протестующих, которые призывали Владимира Путина не баллотироваться на четвертый президентский срок", - пишет журналист Дейв Бёрк. "Организация "ОВД-Инфо", отслеживающая политические гонения, утверждает, что на митинге в Туле было арестовано 20 человек, а в Кемерове - 14", - говорится в статье. "Преобладание молодежи на этих акциях протеста оспаривает мнение, что поколение, выросшее "под тяжелой рукой" Путина, сделалось аполитичным или обескураженным", - говорится в статье. "Участники антипутинских акций протеста бросили вызов полиции" - комментирует в заголовке британская The Sunday Times. Журналист Марк Беннетс поясняет: несмотря на массированное присутствие полиции в центре Москвы в субботу, несколько сотен человек осмелились принести петиции с просьбами к Путину не баллотироваться на четвертый срок. "Сходные акции протеста состоялись еще примерно в 30 российских городах. Там присутствовали сотни омоновцев в броне, причем во многих случаях их было намного больше, чем демонстрантов", - говорится в статье. По мнению автора, если в марте следующего года Путин будет баллотироваться, то наверняка победит, и все же есть риск, что его позицию ослабят экономические проблемы и обвинения в коррупции.