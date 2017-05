1 мая 2017 г. Марк Лендлер | The New York Times "Очень дружелюбный" разговор Трампа с Дутерте ошарашил как помощников, так и критиков американского президента В субботу, во время "очень дружелюбного разговора", как выразился Белый дом, президент Трамп пригласил президента Филиппин Родриго Дутерте в США с визитом, пишет журналист The New York Times Марк Лендлер. "Теперь администрация готовится к лавине критики со стороны правозащитных организаций. Два высокопоставленных чиновника ожидают, что Госдепартамент и Совет национальной безопасности - два органа, для которых приглашение Дутерте в Белый дом стало неожиданностью, - возразят на внутренних дебатах против этого шага", - говорится в статье. "Теперь Трамп в моральном отношении - соучастник будущих убийств, поскольку он фактически поддержал кровавую войну, которую Дутерте ведет против наркотиков", - заявил Джон Сифтон, директор организации Human Rights Watch по делам Азии. "И все же эмоциональное сродство Трампа с Дутерте, как и с другими сильными правителями, четко ощущается. Оба президента - популисты и инсургенты, склонные к подстрекательским заявлениям. Оба во время предвыборных кампаний призывали к тотальным гонениям на боевиков-исламистов и наркоторговлю. Оба выказывают досаду на суды", - говорится в статье. "После избрания Трампа Дутерте поздравил его по телефону. Позднее филиппинский лидер заявил, что избранный президент пожелал ему успехов в кампании против наркотиков, которая повлекла за собой смерть нескольких тысяч человек, заподозренных в употреблении наркотиков или торговле ими, а также других лиц, которые, возможно, к наркотикам вообще не притрагивались", - пишет издание. Правда, американские чиновники заявили, что Трамп обхаживает Дутерте по стратегическим причинам, поскольку тот отвернулся от США и взял курс на сближение с Китаем. "Сотрудники администрации сказали, что Трамп хочет восстановить альянс с Филиппинами, чтобы поставить заслон экспансионизму Китая в Южно-Китайском море", - пишет издание, напоминая о спорах между Филиппинами и Китаем за территории. Укрепление солидарности во всей Азии необходимо, чтобы надавить на Северную Корею, отметил глава аппарата Трампа Райнс Прибус. "Но эксперты сочли этот аргумент притянутым за уши и отметили, что важнее перетянуть на свою сторону, например, Малайзию, где северные корейцы проводят встречи о купле-продаже оружейных технологий", - говорится в статье. Издание также напоминает, что компания Трампа заработала миллионы долларов на лицензии, по которой построено 57-этажное здание в Маниле. "Дутерте назначил Хосе Э. Б. Антонио - главу компании, которая возвела здание, - посланником в Вашингтон по делам торговли, инвестиций и экономики", - говорится в статье. Газета полагает, что Трамп питает к сильным правителям давнюю инстинктивную симпатию. Журналист упоминает имена президента Турции Эрдогана, президента Китая Си Цзиньпина (чьей поддержкой Трамп старается заручиться при давлении на Пхеньян) и президента Египта Ас-Сиси. "И, разумеется, во время кампании Трамп клялся наладить более теплые отношения с российским президентом Путиным", - напоминает издание. Источник: The New York Times