Британский историк: "Путин страхует себя со всех сторон"

Российский президент Путин имеет черты как коммунистов, так и российских царей, считает британский историк Орландо Файджес. Об этом он рассказал в своем интервью немецкому журналу Stern.

"То, что к власти пришел аппаратчик из старой системы и сотрудник КГБ, нисколько не удивительно, - говорит ученый. - Куда интереснее для меня оказывается то, что Путин, с одной стороны, является последователем большевистской традиции, а с другой - он 12 лет назад разрешил вернуть в Россию останки генерала Деникина, командовавшего Белой армией, боровшейся против большевиков за царя". Но в то же время Путин, продолжил Файджес, "сильнее всего боится нападок на существующий порядок и потому страхует себя со всех сторон. Так, одновременно с этим он не убрал тело Ленина из Мавзолея, чтобы не рассориться со сторонниками Ленина".

"Будучи человеком из КГБ, Путин верно следует традициям чекистов, которые делали ставку на контроль и террор ради предотвращения оппозиции и измен. Согласно той же самой традиции сегодня в России боятся правозащитных движений и соцсетей, то есть гражданского общество, которое нельзя контролировать, - продолжает Файджес. - Это как раз по-ленински. Там главное - сохранять контроль в любой ситуации". Также Путин, как считает историк, "примерил на себя образ Николая I". "И действительно, между этими двумя фигурами есть много сходства. К примеру, Николай в XIX веке пытался оградить свою страну от зловещего, с его точки зрения, влияния Запада. Он считал страны Европы, граничившие с Россией, зоной своего влияния. Николай был царем, который был готов пробивать интересы России и даже вести войну ради них, в том числе в Крыму. Его слоганом было "православие, самодержавие, народность". То же самое можно сказать и об идеологии Путина".

Отвечая на вопрос, что же все-таки сплачивает Россию, Файджес заявил, что "когда Борис Ельцин пришел к власти и попытался возродить Россию в качестве новой нации, а не как империю, он осознал, что русских сплачивает не так уж и много вещей. Путин же пошел по другому пути: он дал своим соотечественникам чувство принадлежности к могущественной стране и, по всей видимости, дал им тем самым идентичность". "Но в действительности страна слаба. Она находится в тяжелом экономическом положении и переживает демографический кризис", - заключает Файджес.