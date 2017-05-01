Распутывая паутину российских киберопераций

Российский интерес к иностранным выборам не окончился на президентской гонке в США, говорится в статье, опубликованной на сайте американской разведывательно-аналитической компании Stratfor. "Через два дня после первого раунда французских президентских выборов, прошедшего 23 апреля, японская фирма, занимающаяся кибербезопасностью, сообщила, что российские хакеры нанесли атаку по штабу Эммануэля Макрона в преддверии голосования", - говорится в материале. Макрон обвинил Кремль в дискредитации его кампании, а его сотрудники пожаловались на постоянные изощренные попытки фишинга во время предвыборной гонки, пишут аналитики компании. "Фишинг, будучи хотя и не самой продвинутой техникой, оказался очень эффективным для осуществления криминальной деятельности и шпионажа; Кремль обвиняют в использовании этой же тактики для вмешательства в американское голосование, - отмечается в статье. - Недавние события пролили свет на очевидные связи между аппаратом безопасности российского государства и самыми искушенными киберпреступниками".

Как сообщает Stratfor, 12 апреля российские СМИ опубликовали письмо Руслана Стоянова, бывшего эксперта по безопасности в "Лаборатории Касперского", который на данный момент находится в российской тюрьме по обвинению в госизмене. "В своем письме Стоянов обвинил Кремль в том, что тот завербовал хакеров для помощи в его различных киберкампаниях в обмен на иммунитет от преследования за их криминальные деяния за рубежом, - говорится в статье. - Обвинения вроде того, что выдвинул Стоянов, сложно подтвердить, но схема действий, очерченная в его письме, совпадает с предыдущими подозрениями по поводу киберстратегии Москвы".

"Связи Москвы с миром киберпреступности - это лишь последнее проявление прочно утвердившегося тренда, - пишут аналитики. - Российское государство было переплетено с преступностью еще задолго до появления интернета, и часто существовало что-то вроде симбиоза с преступными организациями". Так, отмечают авторы, во время СССР, например, советские чиновники "закрывали глаза на контрабандистов, которые потом продавали им контрабандные элитные товары". А в ранние постсоветские годы "преступники пользовались слабостью государства, чтобы незаконно обогатиться. Потом, когда Россия вновь обрела почву под ногами, гангстеры и бандиты начали сотрудничать с правительством".

"Сегодня Россия переживает период укрепления власти, если сравнивать с хаосом 1990-х, - говорится далее. - Однако, если верить урокам истории, судьбы страны могут легко меняться, а вместе с ними и верность криминальных кругов. Письмо Стоянова предупредило об опасности того, что хакеры, сейчас работающие на Кремль, однажды могут обернуться против него".

"Несмотря на риски найма преступников, - продолжают авторы, - цели такой договоренности часто оправдывают средства. Привлечение нанятых агентов для проведения некоторых операций может являться экономической необходимостью для правительств на мели. Так как государства соревнуются за превосходство - или хотя бы стратегические преимущества - в киберсфере, им приходится соперничать, чтобы нанимать лучших людей в этой области. А это стоит недешево".

"Неофициальный статус киберагентов также позволяет правительствам до некоторой степени правдоподобно отрицать свою причастность, - полагают аналитики. - В конце концов, указав одного из самых печально известных в мире спамеров в качестве сотрудника, получающего зарплату, Россия повредила бы своему имиджу и шпионским техникам". В статье говорится, что, хотя подобные агенты и не получают той же защиты, что официальные сотрудники иностранных государств, в то же время они привлекают к себе меньше внимания. "А следовательно, у них больше свободы действий в проведении рискованных операций", - добавляют авторы.

"У Кремля есть все причины использовать свой доступ к некоторым из самых изощренных хакеров в мире. Несмотря на изобличающие обвинения в письме Стоянова, пока что российское правительство по-прежнему может правдоподобно отрицать свою причастность, противопоставляя свое слово слову человека, находящегося в тюрьме по обвинению в измене. И хотя следователи в США и Франции продолжат работать, чтобы ликвидировать хакерские сети Москвы и арестовать тех, кто за ними стоит, компьютерное вмешательство в иностранные выборы будет отличительным признаком российских разведывательных операций в предстоящие годы", - подытоживают аналитики.