Экс-премьер Швеции: "В России зреет идея, что без Европы все же никуда"

Россияне не очень поддерживают происходящее сейчас на Донбассе, и в России зреет идея о том, что стране все же придется повернуться обратно к Европе. Такими мыслями с немецкой газетой Tagesspiegel поделился бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт.

"Минские соглашения не мертвы, но и успешными их назвать нельзя. Тем не менее, мы все же должны работать с ними, поскольку я не вижу ни единого шанса для достижения новых", - заявил Бильдт. По его словам, "их вряд ли получится реализовать без международных миротворческих войск". Но, к сожалению, сейчас для этого нет никаких условий. "Россия не поддержит эту инициативу. Накануне выборов в следующем году российская сторона вообще не готова идти на компромиссы", - отметил политик.

"Тем не менее, в отличие от аннексии Крыма, в России не очень поддерживают происходящее на Донбассе. Этот кризис слишком дорог и грязен. Донбасс - это тяжелая ноша для России", - подчеркнул Бильдт. Однако на данный момент, по мнению шведского политика, "именно Путин определяет, произойдет ли на востоке Украины урегулирование ситуации или же там вновь начнутся боевые действия".

В ближайшее время "сближения между Россией и Европой не будет", продолжил экс-премьер. "Но я вижу, что в России зреет точка зрения, согласно которой без Европы ей все же никуда. После аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины в 2014-2015 годах Москва посчитала, что сможет отказаться от Европы. Китай казался ей более важным партнером. Но теперь подобного уже и не услышишь, поскольку Китай проявляет мало интереса к России. Да и отношения с новой американской администрацией при Дональде Трампе складываются намного сложнее, чем ожидалось", - подчеркнул Бильдт.

Однако, несмотря на все это, Россия и дальше "продолжит предпринимать попытки влиять на общественное мнение в Европе, сеять пропаганду и недостоверную информацию", заключил Бильдт. "Но мы в Европе к этому уже привыкли. Это не ново для нас, - добавил он. - В новинку оказалось лишь то, что для подобных кампаний стали использовать социальные сети. Но я все же не верю, что при помощи таких уловок можно повлиять на общественное мнение. Я даже считаю, что это скорее носит контрпродуктивный характер. Тем более что сейчас европейская общественность относится к России хуже, чем несколько лет назад".