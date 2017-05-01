Россия считает, что санкции идут ей на пользу

Несмотря на западные санкции, российская экономика в 2017 году впервые покажет рост после многолетнего спада. Об этом министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил в интервью немецкой газете Die Welt am Sonntag.

"Развитие нашей экономики в последние годы без сомнения носило негативный характер", - признал глава Минпромторга. Но теперь, по его словам, "произошли изменения": "В прошлом году и в первом квартале 2017-го мы снова зафиксировали рост практически во всех отраслях промышленности и, прежде всего, в перерабатывающей отрасли. По нашим оценкам в этом году экономика России вырастет примерно на 2%".

Экономические санкции, как отметил министр, "ударили по России, но за это время экономика страны уже успешно приспособилась к ним". "Мы, конечно же, чувствуем последствия эмбарго", - подчеркнул он. К примеру, стало "бесспорно тяжелее брать кредиты за границей". "Также у нас больше нет доступа к западным технологиям. Но российская экономика адаптировалась к этим ограничениям", - утверждает министр. Что касается кредитов, которые нужны предпринимателям, то "их они сейчас могут брать у себя в стране". "А технологии из Европы мы успешно заменили технологиями из стран, которые нас не бойкотируют", - заметил Мантуров.

В некоторых областях российские производители, как продолжил министр, "получили значительно большие доли рынка, и таким образом эмбарго, наоборот, стало чем-то вроде экономической помощи для российской экономики". Большой шаг в сторону самообеспечения, цитирует издание политика, "сделан и в сельском хозяйстве, где Россия была сильно зависима от импорта": "В настоящее время в России строятся птицефермы и животноводческие фермы. Еще мы экспортируем продукты питания, в том числе на Ближний Восток и в Китай". Тем не менее, перебои все же "остаются в животноводстве, разведении рыбы, производстве молочной продукции и посевных семян".

В заключение Мантуров признал, что несмотря на политические разногласия экономические отношения между Россией и Германией живы: "Есть эмбарго или нет, в действительности контакты между двумя экономиками никогда не прерывались". По словам Мантурова, существует большое число проектов, контактов и сотрудничества на региональном уровне. "Некоторые немецкие федеральные земли успешно пытались наладить контакт с российскими регионами ради расширения экономических связей", - добавил он.