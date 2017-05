1 мая 2017 г. Редакция | The Washington Post Кремль распространяет свои методы вмешательства в ход выборов на Западную Европу "Теперь уже, должно быть, очевидно, что новые нормы поведения России на международной арене включают в себя вмешательство в ход выборов в западных демократических странах, призванное поддержать кандидатов, которые, по мнению Кремля, будут плясать под его дудку, и чинить помехи тем, кто этого не сделает", - утверждает The Washington Post в редакционной статье. "Проделав именно это на выборах в 2016 году в США, разведслужбы президента Путина теперь применяют свои ухищрения в Европе, в том числе в крупнейших экономических державах континента - Германии и Франции", - пишет газета. По мнению издания, мишенями российского кибервмешательства стали ведущий кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон и аналитические центры, связанные с канцлером Германии Ангелой Меркель, а также министерства иностранных дел и обороны Дании. Газета полагает, что Кремль твердо намерен "взять в заложники" электоральный процесс в других ключевых западных странах. "Поэтому конгрессменам-республиканцам, которые руководят расследованиями выборов 2016 года, следует делать свое дело: российское вмешательство - это не проблема одной партии, а атака на ключевые американские ценности", - пишет издание. По мнению издания, на французских президентских выборах Москва старается помочь Марин Ле Пен, поскольку "ее политика ослабит Европу и вобьет клин между западными демократиями". Источник: The Washington Post