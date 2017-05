1 мая 2017 г. Розалинд С. Хелдерман и Том Хамбургер | The Washington Post Как правые республиканцы нашли союзников в России "Брайана Брауна, который рос в 80-е годы, учили, что коммунистический СССР - обитель тьмы и зла", - повествует The Washington Post. "Но Браун, ярый противник однополых браков, говорит, что в последние несколько лет начал встречаться с россиянами на конференциях по проблемам семьи и нашел много единомышленников", - пишут журналисты Розалинд С. Хелдерман и Том Хамбургер. "Браун, президент National Organization for Marriage, за четыре года четырежды побывал в Москве, в том числе в 2013 году выступал в Госдуме со свидетельством, когда Россия принимала серию антигейских законов", - сообщает издание. "Я осознал, что в бывшем СССР происходят великие перемены, - сказал Браун. - Было настоящее стремление заново утвердить христианские ценности в публичном пространстве". В последние годы многие из ведущих американских правых, обескураженные "полевением" США в президентство Обамы, наладили взаимоотношения с россиянами и стали воспринимать Владимира Путина как потенциального союзника, считает газета. Потому-то во время избирательной кампании поддержка Трампа не ослабла даже после того, как он несколько раз похвалил Путина. Издание считает: "Зарождение альянса между россиянами и американскими консерваторами было заметно на нескольких мероприятиях в конце 2015 года, когда борьба за право выдвигаться от Республиканской партии обострилась". Несколько руководителей National Rifle Association (NRA) посетили Москву, побывали на российском оружейном предприятии и встретились с чиновниками. "Примерно в тот же период в декабре 2015 года евангелист-проповедник Франклин Грэм имел закрытую 45-минутную встречу с Путиным. Российский президент вызвался помочь ему с организацией конференции о преследованиях христиан", - говорится в статье. Авторы подчеркивают: "Россияне и американцы, вовлеченные в налаживание новых связей, говорят, что не причастны к попыткам Кремля повлиять на политическую жизнь США". Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил: "Мы об этом ничего не знаем". Браун сказал, что активисты в России и США просто "объединяются вокруг наших общих ценностей". "Но предполагаемое учащение контактов в последние годы, а также участие российских чиновников и лиц из влиятельной Русской православной церкви подталкивают некоторых аналитиков к выводу, что российское правительство, вероятно, способствовало этим усилиям, пытаясь расширить могущество Путина", - пишут авторы. "Возможно ли, что эти люди просто из добрых намерений протягивают руку американцам, с которыми у них есть общие интересы? Возможно, - говорит Стивен Л. Холл, который 30 лет занимался в ЦРУ операциями в России, а в 2015 году ушел в отставку. - Вероятно ли это? Нет, мне кажется, что это крайне маловероятно. /.../ Мой вердикт: это определенно часть каких-то более масштабных усилий". "Как представляется, взаимоотношения российских и американских консерваторов активизировались, когда Обама намеревался баллотироваться на второй срок", - пишет издание. Дж. Клайн Престон IV, консервативно-настроенный юрист из Нэшвилла, несколько лет занимался в России бизнесом. По словам Престона, в 2011 году он познакомил Дэвида Кина, тогдашнего президента NRA, с российским сенатором Александром Торшиным. Авторы отмечают, что Торшин в 2010 году написал брошюру в защиту идеи о предоставлении россиянам прав на ношение огнестрельного оружия. "Торшин также был одним из лидеров российского движения за сближение курса правительства с идеями Православной церкви", - пишет издание. "Система ценностей южан-христиан и система ценностей россиян очень близки, - сказал Престон. - Так называемый конфликт между нашим странами - это трагедия, потому что наши народы очень похожи в том, что касается многих наших ценностей, наших интересов и так далее". Престон был международным наблюдателем на выборах в Госдуму в 2011 году и заключил, что они были свободными и справедливыми. "Престон сказал, что он и Торшин наблюдали нарушения американских законов (призывы в поддержку Обамы, размещенные слишком близко к избирательному участку), когда Торшин приезжал в Нэшвилл наблюдать за голосованием на президентских выборах в 2012 году", - пишет издание. Торшин и его помощница, активистка Мария Бутина начали создавать в России движение за право ношения оружия. "Бутина основала организацию "Право на оружие", и в 2013 году она и Торшин пригласили на ежегодный съезд в Москву Кина и других американских сторонников ношения оружия", - пишет издание. Один из американских участников, Алан Готлиб, вспоминает, что Торшин и Бутина повели его и его жену в ресторан и вручили им подарки, изобличавшие, что кто-то заранее выяснил их интересы. "Жене Готлиба, которая увлекается вышивкой, подарили экзотическую ткань, а Готлибу - памятные почтовые марки, которые Торшин получил как российский законодатель", - пишет издание. "Бутина, ныне аспирантка Американского университета (Вашингтон), сообщила нашей газете по электронной почте, что идеи ее организации "не очень популярны" у российских официальных лиц и что организация никогда не получала финансирования от правительства или от NRA. Она написала, что никогда не работала на правительство, и добавила, что ее и американских активистов, с которыми она подружилась, просто объединяет любовь [так в оригинале. - Прим. ред.] к правам на ношение оружия", - пишет газета. "Ни один правительственный чиновник НИКОГДА не обращался ко мне насчет "налаживания связей" с какими-либо американцами", - написала Бутина. Со своей стороны Холл не верит, что Путин потерпел бы легальные попытки ратовать за вооружение граждан. Холл "уверяет, что это движение, вероятно, "контролировалось спецслужбами" с целью добиться расположения американских правых", пишет газета. В феврале нынешнего года Торшин приезжал в США с российской делегацией на ежегодный Общенациональный молитвенный завтрак в Вашингтоне. "По словам информированных источников, Торшин, которого сопровождали 15 российских церковников и правительственных чиновников, попросил о встрече с новоиспеченным президентом перед выступлением Трампа на мероприятии. Но источники заявили, что встреча была отменена, когда всплыли сообщения испанских властей с утверждениями, будто Торшин руководил организованной преступностью и схемой по отмыванию денег. Торшину не предъявлялись какие-либо обвинения, в интервью Bloomberg, которое первым написало об этих утверждениях, он отрицал, что нарушал закон. Сотрудник Белого дома сказал, что встреча, о которой поступила просьба, изначально не была подтверждена", - говорится в статье. В тот же вечер Торшин поужинал в ресторане с консервативными "властителями дум", которые выступают за улучшение американо-российских связей. "Взгляд жестких консерваторов на Россию переменился, - сказал участник этой встречи, член Палаты представителей США республиканец Дана Рорабахер. - Во время холодной войны консервативные республиканцы вроде меня ненавидели СССР. Но Россия - это больше не СССР". Источник: The Washington Post