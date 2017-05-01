Меркель едет в гости к Путину с кнутом и пряником

Во вторник канцлер Германии Ангела Меркель "приедет на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в курортный Сочи: во время встречи в летней резиденции Путина оба лидера уделят особое внимание конфликтам на Украине и в Сирии", сообщает немецкая газета Die Zeit. В обоих кризисах, как отмечает издание, "Россия играет значимую роль, которая не нравится Меркель".

В частности, в украинском конфликте канцлер непрестанно требует от Путина использовать свое влияние на пророссийских повстанцев для прекращения кризиса. Но пока все усилия так и не принесли результата. С точки зрения России, доверительные отношения между странами "сильно пострадали". Газета "Известия" пишет, что Германия является "локомотивом антироссийской риторики в Европе, а конца санкциям до сих пор не видно".

Как и в украинском конфликте, "цель правительства Германии - во время поиска решений кризисов вроде сирийского сделать так, чтобы российское правительство было вовлечено в конструктивные решения", заявил пресс-секретарь Меркель Штеффен Зайберт. В ходе визита в путинскую резиденцию Меркель, по его словам, придется "оказать нажим на Путина из-за его роли в конфликте на Украине и одновременно подтолкнуть к сотрудничеству ради достижения мира в Сирии".

Уполномоченный правительства Германии по сотрудничеству с Россией Гернот Эрлер в интервью газете Berliner Zeitung заявил следующее: "Применение пряника, вероятно, даст больше результата, нежели использование кнута. Мы должны всегда говорить России, что прекращение санкций и восстановление нормальных отношений очень близки, если Москва будет выполнять договоренности".

Также Меркель, как говорится далее, обсудит с Путиным саммит G20, который состоится через два месяца в немецком Гамбурге. Также в число тем, которые Меркель и Путин обсудят в ходе 3,5-часовой беседы, входят "ужасное положение геев в Чечне, репрессии против правозащитных организаций и ограничение свободы слова в России".

В правительственных кругах в Берлине, как добавляет Die Zeit, "поговаривают, что Меркель уверена в том, что в Сочи будут достигнуты успехи". "Однако на самом деле такая уверенность присуща Меркель всегда - какой бы безвыходной ни была ситуация".