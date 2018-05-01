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1 мая 2018 г.
1 мая 2018 г.

Сэм Дункан | Daily Mail

Из австралийских вооруженных сил в окопы Украины: как неонацист отправился воевать с поддерживаемыми Россией сепаратистами и бежал домой спустя два "морально тяжелых" месяца

"По меньшей мере двое бывших военнослужащих Сил обороны Австралии воевали против поддерживаемых Россией сепаратистов в замерзших окопах на востоке Украины", - сообщает журналист Daily Mail Сэм Дункан.

"Бывший неонацист из Квинсленда 23-летний Итан Тиллинг и 30-летний Джаред Беннет из Мельбурна вернулись домой после того, как приняли участие в конфликте", - говорится в статье.

Тиллинг "смог присоединиться к "Грузинскому национальному легиону" наряду с бойцами из США и Великобритании, поскольку закон не запрещает австралийцам воевать на стороне иностранной армии на ее территории".

"Спустя два месяца Тиллинг покинул зону конфликта. Он описал свой опыт как "морально тяжелый" и заявил, что стал свидетелем военных преступлений", - передает Daily Mail.

"Мы нашли одного из наших ребят в поле, у него были отрезаны пальцы на руках и ногах, тестикулы и пенис, а горло перерезано, - сказал Тиллинг ABC News. - Я точно не этого ожидал, и я бы посоветовал любому австралийцу, который размышляет над тем, чтобы поехать туда поучаствовать в войне, очень хорошо подумать, чего он хочет, хочет ли он это пережить".

"По словам Тиллинга, боевые действия напоминали окопную войну. Он заявил, что позиции его подразделения подвергались обстрелу почти 24 часа в сутки, - пишет издание. - Русскоязычные бойцы находились всего в 120 метрах, еды было мало, а вооружен он был АК-47 и РПГ, утверждает Тиллинг".

Источник: Daily Mail


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