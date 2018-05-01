Трамп правильно делает, что берется за российско-саудовский сговор

"Кто хочет увидеть, как выглядит реальный случай сговора с Россией, посмотрите, что последние полтора года происходило на мировых рынках нефти", - пишет в статье для Foreign Policy Джон Ханна, старший научный сотрудник Фонда защиты демократии и в прошлом помощник по национальной безопасности вице-президента США Дика Чейни.

"В конце 2016 года Россия и Саудовская Аравия сговорились сократить поставки и поднять цены. В сотрудничестве с остальными членами ОПЕК они добились впечатляющих результатов", - поясняет аналитик.

Во время недавней поездки в США наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман объявил, что цель королевства - продлить программу еще на 10-20 лет. Саудовские чиновники, которые всего несколько месяцев назад говорили о потолке цен в 70 долларов, теперь дают понять, что это может быть пол, отмечается в статье.

Для Дональда Трампа это оказалось уже чересчур. Когда саудиты в этом месяце проводили встречу ОПЕК и России, он дал предупредительный выстрел. "Похоже, ОПЕК опять берется за свое, - написал Трамп в Twitter. - Так не годится, и это неприемлемо".

"Мое чутье мне подсказывает, что президент что-то задумал, - пишет Джон Ханна. - Для американской нефтяной промышленности неуклонно растущие цены, может, и выгодны, но для других важных интересов США цена может быть слишком высока".

Беспокойство Трампа вызывает главным образом влияние на американских потребителей, отмечает автор статьи: этим летом водители будут платить за галлон топлива больше, чем когда-либо с 2014 года.

"Геополитические последствия высоких цен тоже вызывают тревогу", - продолжает Ханна. "Трудно считать затею безобидной, если она гарантирует, что у президента России Владимира Путина и верховного лидера Ирана Али Хаменеи будет больше денег, чтобы угрожать жизненно важным интересам США", - подчеркивает аналитик.

"На более тактическом уровне момент, выбранный для саудовского месседжа о повышении цен, тоже глубоко проблематичен, - добавляет Ханна. - Не секрет, что перед тем как 12 марта Трамп объявил решение по ядерному соглашению с Ираном, саудиты призывали расторгнуть сделку и вновь ввести мощные американские санкции. Это означало бы удар по иранскому нефтяному экспорту и потенциально быстрое исчезновение с международных рынков 1-2 млн баррелей неочищенной нефти".

"Противники такого шага, вероятно, пытаются удержать администрацию и предупреждают, что результатом может стать опасный скачок цен и спад мировой экономики. Сейчас настал тот самый момент, когда США нужно, чтобы саудиты успокоили рынки, заверив всех в том, что у Эр-Рияда есть и решимость, и возможности возместить какую бы то ни было потерю поставок из Ирана. Вместо этого их высшие чиновники болтают о преимуществах еще большего сжатия рынка. Как бы сказал президент, это и некрасиво, и неумно", - подчеркивает эксперт.

Автор статьи указывает также на то, что в Саудовской Аравии давление падающих цен на нефть содействовало продвижению повестки по широкой модернизации. "Если российско-саудовский пакт смягчит это давление или вдохнет новую жизнь в довод о том, что старая модель живущего на ренту государства остается жизнеспособной, необходимость реформ может быть подорвана", - пишет он.

Аналитик добавляет: "Трудно себе представить, каким образом сделка, которая дает Путину и России больше рычагов воздействия на мировые нефтяные рынки, будет служить долгосрочным интересам США".