1 мая 2018 г. Алекс Маршалл | The Guardian "Мне хочется чего-то волшебного": вернулась российская певица, которую в прошлом году не допустили на "Евровидение" "Когда разговариваешь с Юлией Самойловой, российской участницей "Евровидения", легко позабыть о том, что год назад она оказалась в центре дипломатического кризиса", - пишет корреспондент The Guardian Алекс Маршалл. "29-летняя девушка безудержно болтает, все время улыбаясь и нервно смеясь, совсем как все другие участники", - говорится в статье. Автор отмечает, что при разговоре о прошлогоднем "Евровидении" тон стал более серьезным. Издание напоминает: "Самойлова должна была участвовать в конкурсе в Киеве, но за пару месяцев до этого ей запретили въезд на Украину, потому что она выступала в оккупированном Крыму. Едва было объявлено о запрете, Самойлова обнаружила, что стала пешкой в российско-украинском конфликте". Самойлова, "в зависимости от вашей точки зрения, была либо орудием России, либо начинающей певицей, которая стала пленницей происходивших событий", замечает издание. "Вначале я не могла этого понять, - сказала она в интервью по Skype из Москвы, когда ее спросили о запрете на въезд. - Я не могла понять, что такого я совершила. Думала, они немного поговорят, вскоре об этом забудут, и я буду участвовать в конкурсе". "С каким настроением она возвращается на конкурс в нынешнем году, зная, что ее могут встретить враждебно (даже если аудитория забудет об Украине, ее могут освистать в качестве протеста против российского запрета на "пропаганду" гомосексуализма)?" - поинтересовались журналисты. "Я понимаю, что ко мне будет большое внимание - будет много вопросов, - говорит она. - Но я просто надеюсь, что хорошо выступлю. Мне хочется чего-то волшебного от этого". Разные страны давно используют "Евровидение" для политических высказываний, в том числе против России, отмечает автор. "Может быть, Россия выдвинула Самойлову, чтобы воспользоваться конкурсом в сходных целях - попытаться поставить Украину в неловкое положение, принудить ее наложить санкции на певицу, чтобы та не участвовала в конкурсе? Россия говорит, что это не входило в ее намерения (болгарский участник прошлогоднего конкурса тоже ранее выступал в Крыму, а ему въезд не запретили), а Самойлова уверяет, что просто, как и другие, связывает с "Евровидением" надежды", - пишет издание. "У Самойловой определенно есть эмоциональная предыстория, подобающая победителям "Евровидения", - пишет автор. В условиях коллапса российской экономики ее родители были вынуждены подрабатывать, где придется. "В детстве у нее обнаружили редкое нервно-мышечное заболевание, и с тех пор она передвигается в инвалидной коляске. Родители постарались, чтобы она не воспринимала свою инвалидность как проблему", - пишет издание. "Она говорит, что она патриотка, но уверяет, что не поэтому выступила в Крыму. Она поехала туда просто потому, что ее пригласили спеть перед 10-тысячной аудиторией. Однако она признает, что спор оказался ей выгоден. "Нам пришлось отключить телефон", - говорит она о моменте, когда журналисты беспрестанно ей звонили. С тех пор она востребована как концертирующая певица", - говорится в статье. Сообщив, что в этом году Самойлова исполнит на "Евровидении" балладу I Won't Break ("Я не сломаюсь"), газета замечает: "Некоторые истолкуют название как еще одну колкость в адрес Украины. Но Самойлова говорит, что выбрала эту песню просто потому, что она звучит как "музыка, которую я слушаю" и "очень хорошо мне подходит". Источник: The Guardian