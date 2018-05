1 мая 2018 г. Вив Гроскоп | The Guardian Звезда российских реалити-шоу, бывшая соперница Путина на выборах: "Он уже много лет царь" "Можете говорить о Ксении Собчак все что хотите - а в России о ней много чего говорят, но она умеет работать с публикой", - пишет в The Guardian писательница, ведущая и комик Вив Гроскоп. "Выступая в переполненном зале в Pushkin House - на площадке русских культурных мероприятий в Лондоне, она начала с шутки. Причем с неплохой: "Знаете ли, у нас в России говорят, что есть три вещи, которые не выбирают: родителей, пол и президента", - говорится в статье. В марте Собчак баллотировалась в президенты и набрала 1,6% голосов. "Конечно, результат меня разочаровал, - говорит Собчак. - Я ждала большего. Правда, меня меньше разочаровал мой результат, чем цифры Путина. Это огромная проблема - 76%". Автор пересказывает: "Она говорит, что масштаб его результата беспрецедентный и представляет собой огромную сложность для какой-либо либеральной оппозиции". Журналистка комментирует: "Самый видный кандидат от оппозиции в России - Алексей Навальный, призвавший противников Путина вообще бойкотировать выборы. В этом контексте кандидатура Собчак становится труднопостижимой. Сама Собчак позиционирует себя как человек, который любит политику, хочет перемен в своей стране и имеет возможность баллотироваться. В ее платформу включены публичные заявления о политзаключенных и поддержка активистов-правозащитников. Но если она подлинный либерал, зачем вообще участвовать в этом спектакле?" В России и за рубежом ее преимущественно называют "бывшей моделью "Плейбоя", которую прозвали "русской Пэрис Хилтон", считает автор. Гроскоп дает свою оценку: "Это описание не вполне неверно, но оно не отражает по-настоящему того, кто она такая - перед нами замысловатый гибрид "королевских семей перестройки", современной российской знаменитости и либерализма элиты". "Но на чьей она стороне?" - задается вопросом автор. В день выборов Собчак вступила с Навальным в спор в прямом телеэфире, причем Навальный утверждал, что ранее она сказала ему: "Мне предлагают огромные деньги за мое выдвижение". Собчак ответила в эфире: "Это неправда, ты сейчас врешь". "Думаю, Навальный поставил себя в крайне неудобное положение, - сказала Собчак в интервью теперь. - Это смехотворная чушь. Но давайте скажем, что то, что он говорит, - правда. Почему он не сказал что-нибудь сразу после того предполагаемого разговора со мной? Если это правда, то он полгода скрывал жизненно важную информацию в период, когда в стране проводились выборы". Гроскоп считает этот аргумент резонным, но добавляет: "Как всегда в российской политической жизни (или, будем справедливы, в политической жизни где угодно), кто-то скрывает свои цели, а кто - неясно". Гроскоп пишет о Собчак: "Ее выступления на российском телевидении во время избирательной кампании больше всего убедили меня, что в ней должно быть что-то искреннее. В прямом эфире, снова и снова, ее травили, читали ей проповеди, высмеивали и унижали ее. Она обычно умудрялась сохранить хладнокровие перед лицом возмутительной грубости и травли, приводя лаконичные, четкие аргументы и редко теряя самообладание. Я не уверена, что кто-то мог бы вести себя так в порядке лицедейства". Сама Собчак говорит: "Это Россия. Общество патриархальное". По словам Собчак, "единственное, что можно делать, - бороться с этим". Собчак уточняет: "Я пришла в политику не потому, что я женщина. Я сделала это, потому что интересуюсь политикой всю жизнь". Гроскоп пишет: "Позднее, на мероприятии в Pushkin House, она продемонстрировала аудитории намек на свои истинные цели: поучаствовать в переменах, но также, возможно, поучаствовать в движении, которое ратовало бы за либерального кандидата, выбранного Путиным. Она дает понять, что это самая логичная развязка спустя 6 лет с данного момента". Газета также приводит слова Собчак о Путине: "Он уже много лет царь. Он не считает себя человеком. Он выше этого. Абсолютная власть развращает абсолютно. Восемнадцать лет. Можете себе представить". Гроскоп замечает: "Очень сильная сторона Собчак - ее способность заглянуть в образ мысли Путина - одновременно кажется слабой стороной. Возможно, она великолепно понимает ситуацию и может о ней рассказать (она определенно великий оратор). Но она может казаться апологетом, как намекнул Навальный". В качестве примера Гроскоп приводит слова Собчак о победе Путина: "Почему россияне такие "антилиберальные"? Потому что Путин и его команда действительно одержали решающую победу. Они убедили людей, что те окружены врагами. И что новую холодную войну можно пережить только с сильным лидером". Собчак и Дмитрий Гудков объявили, что создают "Партию перемен", отмечает издание. "Шансов изменить ситуацию не очень много. Но попытаться надо", - сказала Собчак. Источник: The Guardian