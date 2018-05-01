Политический кризис в Армении несколько отдаляет страну от России

Оппозиция пытается захватить власть в Армении. Однако смена власти может иметь далеко идущие последствия для отношений с Москвой и Брюсселем, а также для конфликта вокруг Нагорного Карабаха, считает журналист немецкого издания Handelsblatt Андре Баллен.

До сегодняшнего дня Россия и США очень сдержанно комментировали борьбу за власть в Армении. Отставку Саргсяна, который в сущности хотел сохранить власть путем превращения страны из президентской в парламентскую республику с помощью изменения конституции, Москва восприняла спокойно.

При этом Саргсян, будучи президентом, вел двойную стратегию, отмечает Баллен. С одной стороны, при нем Армения вступила в Евразийский экономический союз, главенствующее положение в котором занимает Россия. С другой стороны, страна параллельно продолжала вести переговоры о сотрудничестве с Брюсселем.

"За этим в Кремле наблюдали с подозрением. Политическая программа Пашиняна может не понравиться российскому руководству гораздо больше", - считает журналист. Российское телевидение постоянно подчеркивает, что "бархатная революция" в Армении вызвана внутренними причинами. Однако параллели со свержением Виктора Януковича на Украине нельзя не заметить, отмечает Баллен.

К тому же прошлые высказывания Пашиняна не дают повода для большого оптимизма в Москве: так, 42-летний оппозиционер резко критиковал вступление Армении в Евразийский экономический союз.

После своего вероятного вступления в должность премьер-министра Пашинян все равно не сможет править по своему усмотрению, полагает журналист. Позиции Пашиняна в парламенте слабы, к тому же ему придется учитывать определенные условия: Армения традиционно считается страной, тесно связанной с Россией. Экономика Армении сильно зависит от России, даже при том, что США являются главным кредитором кавказской республики.

К тому же в России проживает очень большое количество представителей армянской диаспоры. Многие российские предприниматели родом из Армении финансируют проекты на своей родине, говорится далее.

Без помощи России Армения также не сможет удержать и Нагорный Карабах, регион, заселенный преимущественно армянами, однако отданный в советские времена Азербайджану.

Вероятно, эту угрозу Москва будет выстраивать и на дальнейших переговорах о будущих отношениях. "Слишком сильная ориентация нового армянского руководства на Запад может иметь фатальные последствия для Армении. Память о примерах Грузии, Молдавии и Украины, которые фактически потеряли контроль над частью своих территорий, жива для армян", - пишет автор в заключение.