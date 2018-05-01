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1 мая 2018 г.
1 мая 2018 г.

Дэвид Бреннан | Newsweek

Морская пехота США хочет приобрести российские вертолеты для тренировок на случай потенциальной войны

Корпус морской пехоты США намерен обзавестись российскими воздушными судами, чтобы его военнослужащие могли практиковаться в боях с "высшей лигой" противников, пишет журналист Newsweek Дэвид Бреннан.

"На прошлой неделе Учебное командование Тактической группы авиации и наземных сил морской пехоты подало просьбу о предоставлении либо боевого вертолета "Ми-24", либо транспортного вертолета "Ми-17" для использования на учениях по отработке боев", - сообщает журнал, ссылаясь на публикацию в издании Military Times.

Морская пехота хочет получить российские воздушные суда, способные осуществлять "сбор разведданных" и "атаки наземных сил с воздуха".

В заявке говорится, что их применение на учениях "позволит ознакомиться с летными характеристиками, возможностями и недостатками" российских воздушных ресурсов", - сообщает издание.

Согласно заявке, морская пехота США также намерена приобрести боевые самолеты, но потребность в вертолетах важнее.

Издание напоминает, что "Ми-24" и "Ми-17" используются разными странами - и друзьями США, и "такими потенциальными противниками, как Куба и Северная Корея".

Источник: Newsweek


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